Google autorise désormais Spotify et Bumble à facturer les utilisateurs américains dans les applications

Apple n’autorise toujours pas la facturation directe dans la plupart des pays où elle opère et s’est battue contre elle auprès des régulateurs et des tribunaux. Apple a un programme similaire en Corée du Sud pour permettre la facturation directe en raison de la réglementation en vigueur dans ce pays. Apple affirme que les politiques de son App Store sont importantes pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs.

La décision de jeudi est une concession importante d’un grand magasin d’applications mobiles pour autoriser la facturation par un tiers et une différence significative dans les politiques de Google Play par rapport aux politiques de l’App Store d’Apple. C’est aussi un signe que Spotify et Google ont une alliance sur les problèmes de l’App Store alors même que Spotify continue de se battre avec Apple sur ses règles.

Permettre aux entreprises de facturer les cartes de crédit des utilisateurs directement dans une application permet à des services comme Spotify de réduire ces frais. Google a déclaré dans un document d’assistance que les applications qui facturent directement les utilisateurs devront toujours payer à Google un pourcentage de leurs ventes d’applications. Et Spotify continuera d’accepter les paiements d’abonnement via la facturation Google Play.

En règle générale, Google Play et l’App Store d’Apple pour iPhones réalisent entre 15 % et 30 % des ventes numériques dans les applications via leurs plateformes de facturation.

Google a annoncé le changement de politique, appelé User Choice Billing, en mars. La société l’appelle un “pilote” et a étendu le test aux États-Unis, au Brésil et à l’Afrique du Sud jeudi, en plus des régions précédentes, notamment l’Australie, l’Inde et l’Europe.

Google a déclaré que le pilote est disponible pour les applications non liées aux jeux qui respectent ses directives d’interface utilisateur sur la façon de mettre en œuvre la facturation.

En octobre, Spotify s’est disputé avec Apple sur l’une de ses règles concernant la possibilité de créer un bouton dans ses applications pour envoyer aux clients un e-mail avec un lien d’achat qui contourne la coupure de l’App Store d’Apple, selon le New York Times.

L’action Spotify a augmenté d’un peu moins de 10 % jeudi. Les actions de Bumble ont augmenté de plus de 10 %. Google a également gagné plus de 7% lors d’une journée forte pour les marchés après le rapport sur l’inflation plus faible que prévu.