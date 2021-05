Google autorisé à construire un mégacampus de plusieurs milliards de dollars à San Jose

Les responsables de la ville de San Jose ont officiellement approuvé mardi soir un plan pour que Google construise un immense campus au cœur de la troisième plus grande ville de Californie.

Pour son projet «Downtown West», Google développera 80 acres de terrain au centre-ville de San Jose, dont 7,3 millions de pieds carrés de bureaux pour 20 000 travailleurs et des milliers de logements. Il s’agit du premier campus à usage mixte de Google et sera l’un des plus grands une fois terminé. Le conseil municipal de San Jose a approuvé à l’unanimité la société des plans Mardi soir, plusieurs membres du conseil ont retenu leurs larmes.

L’approbation intervient alors que Google vise à modéliser un abandon des campus technologiques fermés pour endiguer l’aliénation croissante envers les entreprises technologiques, dont le succès a contribué à une pénurie de logements abordables et à de grands changements culturels dans la Silicon Valley et d’autres pôles technologiques. Google, qui redouble d’efforts pour ramener les travailleurs dans les bureaux au milieu de l’affaiblissement de la pandémie, prévoit également un autre énorme, plaque tournante en forme de ville à seulement 10 miles sur la route à Mountain View.

« Il y a énormément de méfiance à l’égard du gouvernement et de suspicion à l’égard de Big Tech et il aurait pu être facile pour beaucoup de membres de notre communauté de simplement succomber à des slogans et à une pensée simpliste, mais des milliers de personnes ont retroussé leurs manches », a déclaré le maire de San Jose, Sam Liccardo, lors de la réunion de mardi. « Plutôt que de sauter dans un camp ou un autre, les membres de la communauté ont poussé et poussé, et ont exhorté la ville et Google à s’étirer et à atteindre plus haut. »

Liccardo a poursuivi en remerciant les groupes communautaires, Google et la chef des finances de la société mère Alphabet, Ruth Porat, et le vice-président directeur Kent Walker, qui, selon lui, « nous sommes déterminés à mener à bien ».

« Nous tenons à remercier la ville et la communauté pour des années d’engagement et de véritable partenariat », a déclaré la directrice du développement de Google à San Jose, Alexa Arena, dans un communiqué mardi soir. « Ensemble, nous avons créé les bases d’un lieu équitable et axé sur l’environnement qui représente le meilleur de San Jose et de Google. »

Le campus de Downtown West comprendra 4 000 unités de logement, dont 1 000 seront désignées pour une gamme de logements «abordables». Dans la ville de San Jose, les personnes qualifiées «à très faible revenu» – la fourchette inférieure des logements sociaux – gagnent 30% du revenu moyen moyen. Les prix exacts des logements n’ont pas encore été déterminés, ont déclaré des responsables.

Downtown West comprendra également jusqu’à 300 chambres d’hôtel et 800 résidences pour l’hébergement à court terme des clients professionnels de Google. Bien que Google détienne les 80 acres, plus de la moitié du projet sera alloué à des espaces résidentiels et publics et comprendra des fonctionnalités telles que des parcs, des restaurants, des espaces de vente au détail, des espaces de divertissement et des stations de visualisation écologiques.

La construction du projet pourrait commencer dès l’année prochaine, mais devrait prendre entre 10 et 30 ans pour être entièrement construite.