Google aurait proposé de diviser l’activité de technologie publicitaire pour repousser la poursuite antitrust américaine

Google aurait proposé de faire des concessions pour contrecarrer une éventuelle poursuite antitrust par le ministère de la Justice qui vise l’activité de technologie publicitaire du géant de la recherche.

Google a proposé de scinder la partie de son activité “qui vend aux enchères et place des publicités sur des sites Web et des applications dans une société distincte” sous la société mère Alphabet, selon un rapport publié vendredi par Le journal de Wall Street. La société distincte proposée pourrait être évaluée à des dizaines de milliards de dollars.

Il n’est pas clair si les concessions proposées iraient assez loin pour le DOJ, qui préférerait des ventes d’actifs ou des “changements structurels profonds” à l’activité de technologie publicitaire de Google, selon le Journal. Le département s’est refusé à tout commentaire.

L’énorme activité de technologie publicitaire de Google a fait l’objet d’un examen minutieux des régulateurs aux États-Unis et dans l’UE. Google aurait proposé d’autoriser les plates-formes publicitaires tierces sur YouTube dans le but de régler une enquête antitrust en cours menée par l’Union européenne sans payer une lourde amende. Aux États-Unis, Google fait également face à une procès en cours au Texas qui allègue que son activité de technologie publicitaire nuit à ses rivaux en se livrant à des “actes faux, trompeurs ou trompeurs”.

Google a déclaré qu’il s’était engagé auprès des régulateurs mais qu’il n’avait “pas l’intention de vendre ou de quitter” l’activité de technologie publicitaire.

“Nous nous sommes engagés de manière constructive avec les régulateurs pour répondre à leurs préoccupations”, a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué envoyé par e-mail. “La concurrence rigoureuse dans le domaine de la technologie publicitaire a rendu les publicités en ligne plus pertinentes, réduit les frais et élargi les options pour les éditeurs et les annonceurs.”