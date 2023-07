Google aurait présenté un nouvel outil d’IA aux salles de rédaction

Google explore les moyens par lesquels l’intelligence artificielle pourrait aider les journalistes et les éditeurs de presse. Cela comprendrait le test d’un outil d’IA capable de recueillir des informations et de produire des articles de presse.

Google a présenté l’outil, connu en interne sous le nom de Genesis, à une poignée de grands organes de presse, selon un rapport mercredi par le New York Times. Genesis est capable de « recueillir des informations – des détails sur les événements actuels, par exemple – et de générer du contenu d’actualités », a rapporté le Times, citant « des personnes familières avec le sujet ». Google pense que l’outil d’intelligence artificielle peut être une « sorte d’assistant personnel pour les journalistes » capable d’automatiser certaines tâches.

Dans une déclaration envoyée par e-mail, Google a reconnu jeudi qu’il explorait comment l’intelligence artificielle pourrait aider les éditeurs d’actualités, mais n’a pas donné de détails sur les outils qu’il teste.

« En partenariat avec des éditeurs d’actualités, en particulier des petits éditeurs, nous en sommes aux premières étapes de l’exploration d’idées pour fournir potentiellement des outils basés sur l’IA pour aider les journalistes dans leur travail », selon un porte-parole de Google, ajoutant que « ces outils ne sont pas destinés à, et ne peuvent pas, remplacer le rôle essentiel que jouent les journalistes dans le reportage, la création et la vérification des faits sur leurs articles ».

Google a rapidement dévoilé de nouveaux outils et fonctionnalités d’IA génératifs pour ses produits, notamment la recherche expérimentale intégrée à l’IA et Bard, un chatbot d’IA similaire au ChatGPT d’OpenAI. Google a également commencé à ajouter des outils d’IA à Gmail, Docs et à d’autres outils Workspace.

Depuis l’arrivée du ChatGPT d’OpenAI fin 2022, les entreprises technologiques ont mis à la disposition des masses un flot d’outils d’IA génératifs. Avec des invites, ces outils peuvent produire des réponses par e-mail, des itinéraires de voyage et même de la poésie, entre autres.

Cependant, les chatbots et autres outils d’IA générative ont tendance à cracher des réponses incorrectes et parfois des sources qui n’existent pas. Leur adoption rapide a soulevé des inquiétudes quant aux problèmes potentiels, notamment la diffusion de fausses informations et l’approfondissement des préjugés. Comme l’a noté le Times, les articles de presse générés par l’IA pourraient être confrontés à des défis similaires s’ils ne sont pas édités et vérifiés avec soin.

Pour en savoir plus sur l’intelligence artificielle, explorez l’impact potentiel de l’IA sur Internet et découvrez comment l’IA transforme l’éducation.

Note de la rédaction : CNET utilise un moteur d’IA pour aider à créer des histoires. Pour en savoir plus, voir ce post.