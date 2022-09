Au cours de la dernière année, Google a montré ses efforts pour améliorer les domaines en dehors d’Android, y compris les tablettes avec le lancement d’Android 12L, et les appareils portables avec sa Pixel Watch entrante. Les ordinateurs portables étaient un autre domaine que Google travaillait à développer l’année prochaine et nous apprenons dans un rapport de Le bord que Google prévoyait de lancer un nouveau Pixelbook, mais ces plans ont maintenant été annulés.

Google Pixelbook

L’annulation du projet faisait partie des récentes décisions de réduction des coûts en interne chez Google et les membres qui travaillaient sur le Pixelbook ont ​​été transférés dans d’autres départements. Le bord se souvient lorsque le chef du matériel Google, Rick Osterloh, a mentionné au point de vente que Google “allait faire des Pixelbooks à l’avenir”.

Un porte-parole de Google a déclaré Le bord « Google ne partage pas les futurs plans de produits ou les informations sur le personnel ; cependant, nous nous engageons à créer et à prendre en charge un portefeuille de produits Google innovants et utiles pour nos utilisateurs. […] En ce qui concerne nos employés, à une époque où nous changeons de priorités, nous travaillons à la transition des membres de l’équipe entre les appareils et les services. »



Google Pixelbook Go

Google annoncera un nouveau matériel le 6 octobre, notamment les nouveaux Pixel 7 et 7 Pro, une nouvelle montre Pixel, et certaines rumeurs suggèrent que nous pourrions également voir du nouveau matériel Nest Home. Bien que pas lors du prochain événement, Google est également sur la bonne voie pour lancer un appareil pliable Pixel l’année prochaine.

