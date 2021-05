Google assouplit le plan de travail à distance et permettra à 20% des employés de travailler à distance

Google a déclaré mercredi qu’il s’attendait désormais à ce que 20% de ses employés travaillent à domicile après la réouverture de ses bureaux plus tard cette année.

La société, qui possède de vastes biens immobiliers dans la Silicon Valley, avait auparavant adopté une approche plus stricte du retour au travail, car la pandémie de Covid a contraint les entreprises à fermer des bureaux et à faire du télétravail des employés. Maintenant que certains professionnels de la technologie voient d’autres employeurs offrir une plus grande flexibilité, Google assouplit son approche.

En décembre, l’entreprise a annoncé un plan visant à ce que les travailleurs passent trois jours par semaine au bureau.

Désormais, Google s’attend à ce que 60% de ses employés soient sur place quelques jours par semaine, 20% travaillant dans de nouveaux bureaux et 20% travaillant à domicile, a déclaré un porte-parole à CNBC.

Tout employé de Google peut désormais travailler temporairement pendant quatre semaines par an à partir d’un autre lieu que son bureau assigné, soit une augmentation par rapport à deux semaines, a déclaré le porte-parole.

Les employés peuvent continuer à travailler de chez eux jusqu’en septembre, a déclaré le porte-parole. Certains employés pourraient devoir être dans leurs installations plus de trois jours par semaine en raison de leur travail, a déclaré le porte-parole.

Plusieurs petites entreprises, dont Atlassian et Square, ont accepté de laisser la plupart de leurs employés travailler à domicile.

