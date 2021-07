Google arrêtera de mettre à jour les services Play pour les appareils exécutant Android Jelly Bean

Google cessera bientôt de mettre à jour les services Play pour les téléphones exécutant Android Jelly Bean – cela couvre les trois versions, 4.1, 4.2 et 4.3 (version API 16 à 18, respectivement). La bouée de sauvetage n’a pas encore été coupée, les téléphones JB recevront une dernière mise à jour avec la version 21.30.99, dont la sortie est prévue fin août.

Jelly Bean a été annoncé pour la première fois en 2012, il y a neuf ans. Il a apporté des améliorations majeures telles que Project Butter, qui a rendu l’interface utilisateur fluide (avec vsync à 60 Hz). Parmi les autres ajouts majeurs, citons Google Now, Android Beam désormais obsolète, les notifications extensibles et la possibilité de désactiver les notifications d’applications individuelles, ainsi qu’un certain nombre d’améliorations audio (prise en charge AAC, lecture sans interruption, audio multicanal, audio USB pour DAC externes).







Fonctionnalités Android Jelly Bean : Google Now • Notifications extensibles avec des boutons • Changement de compte

Android 4.2 est arrivé plus tard cette année-là, 4.3 est arrivé en 2013, tous deux ont gardé le nom Jelly Bean. Les trois versions de JB représentent moins de 1% des appareils Android actifs et Google n’est pas convaincu qu’ils soient réellement utilisés. Quoi qu’il en soit, il mettra fin au support de ces versions d’Android, ce qui allégera la charge de son équipe de développement (les anciennes versions nécessitent beaucoup de gestion des cas particuliers).

Les développeurs d’applications sont encouragés à abandonner également la prise en charge de Jelly Bean. S’ils configurent leurs applications pour cibler la version API 19+ (Android 4.4 KitKat), les téléphones JB pourront toujours installer les anciennes versions de l’application, mais ils ne verront pas les nouvelles versions.

Cependant, si une application a une partie importante de sa base d’utilisateurs qui est toujours sur JB, les développeurs peuvent télécharger plusieurs APK sur le Play Store afin que même les appareils Android 4.1-4.3 puissent continuer à recevoir les mises à jour de l’application.

Pour plus de détails, consultez le Blog des développeurs Android.