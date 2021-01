Les applications iPhone de Google telles que Maps et YouTube cesseront d’utiliser un outil d’Apple Inc qui leur permet de personnaliser les publicités, évitant ainsi un nouvel avertissement Apple qui informe les utilisateurs que leur navigation est suivie.

L’annonce dans un article de blog publié mercredi par l’unité Alphabet Inc intervient peu de temps avant qu’Apple ne commence à appliquer de nouvelles règles de transparence de suivi.

Depuis des années, Apple a fourni aux applications un identifiant unique, appelé IDFA, pour les aider à relier le même utilisateur à plusieurs programmes. Le code peut être essentiel pour déterminer à qui diffuser une annonce et pour savoir s’il l’a incité à effectuer un achat.

Mais Apple a déclaré «tôt» cette année qu’il faudra que les applications montrent aux utilisateurs un message contextuel unique pour obtenir leur consentement pour accéder à leur IDFA.

Facebook Inc et d’autres fabricants d’applications craignent que l’avertissement puisse décourager les utilisateurs de s’inscrire et paralyser les ventes d’annonces.

Étant donné que les utilisateurs des applications de Google sont généralement connectés, il dispose d’une alternative de suivi à l’IDFA et, en tant que tel, son activité principale de publicité ne serait probablement pas affectée par les modifications d’Apple.

Mais il a averti dans son article de blog que les éditeurs et les annonceurs qui s’appuient sur son logiciel de publicité mobile verront des résultats plus faibles sans accès à l’IDFA.

Bien que Google développe des alternatives pour les clients, elles ne sont peut-être pas immédiatement prêtes, a-t-il déclaré.

Google a ajouté que les clients peuvent utiliser son logiciel indépendamment du fait qu’ils affichent la fenêtre contextuelle et obtiennent le consentement nécessaire, et il ne fait aucune recommandation sur ce qu’ils doivent faire.

Apple n’a pas pu être immédiatement joint pour commenter.

Facebook a déclaré le mois dernier qu’il prévoyait d’afficher le pop-up pour demander le consentement des utilisateurs.

« Apple a clairement indiqué que si nous n’utilisons pas l’invite d’Apple, ils bloqueront Facebook de l’App Store, ce qui ne ferait que nuire davantage aux personnes et aux entreprises qui dépendent de nos services chaque mois », a-t-il déclaré.