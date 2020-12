Google, le géant de la technologie basé à Moutain View, en Californie, est en train de tuer Android Things, le système d’exploitation Android fortement dépouillé de la société pour l’Internet des objets (IoT). La société aurait complètement fermé Android Things au début de l’année prochaine, selon une page FAQ sur le forum des développeurs Android de Google. Dans son article, Google a déclaré avoir annoncé une mise à jour concernant l’utilisation commerciale des plates-formes Android Things pour les fabricants d’appareils. Conformément à ces mises à jour, la société a déclaré qu’elle refusait la console Android Things à des fins non commerciales.

À partir du 5 janvier 2021, Android Things cessera de prendre en charge les nouveaux projets et à partir du 5 janvier 2022, la console Android Things sera désactivée pour tous les projets existants et toutes les données du projet seront supprimées définitivement, y compris les configurations de construction et les images d’usine. Bientôt, le seul produit capable d’exécuter Android Things sera celui construit sur des SoM (système sur modules) de matériel commercial de fournisseurs tels que NXP, Qualcomm et MediaTek, mais ceux-ci ne sont disponibles que pour des partenaires OEM spécifiques qui construisent des haut-parleurs intelligents et intelligents. affiche, a déclaré Google. Google a publié des FAQ sur l’arrêt d’Android Things afin de répondre aux demandes concernant les projets existants et l’avenir d’Android Things.

Google avait initialement déclaré que les mises à jour seraient centralisées par l’entreprise environ tous les trois ans, empêchant les fabricants de modéliser le système d’exploitation. Cependant, la plate-forme n’a pas pu gagner en popularité et Google a commencé à se concentrer davantage sur d’autres plates-formes IoT telles que Google Smart Home, qui reste la première plate-forme de l’entreprise pour les produits IoT. Google avait lancé Android Things pour les appareils IoT en décembre 2016.