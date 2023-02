Google apportera l’IA générative à Gmail. Il essaie d’endiguer la menace de l’alliance Microsoft-OpenAI.

Google a annoncé son intention d’ajouter plus de fonctionnalités d’IA et d’améliorations à ses produits.

Il développe des modèles d’IA depuis des années et utilise l’IA dans des produits, y compris la recherche.

Il prévoit également de publier ses applications d’IA au public pour obtenir des commentaires et de nouvelles expérimentations.

Google – qui, dans son appel aux résultats, s’est vanté d’être la société responsable de l’engouement actuel pour l’IA générative – a présenté des plans pour intégrer davantage de technologie dans la majorité de ses produits, y compris Gmail.

Google fait face à une menace à sa position de moteur de recherche n ° 1 après Microsoft – qui gère la deuxième place extrêmement éloignée Bing – intégrera ChatGPT. Microsoft est un investisseur dans la société mère ChatGPT OpenAI.

Pour être clair, Google utilise et fait des recherches sur l’IA depuis plusieurs années, avant même que ChatGPT ne soit une étincelle dans les yeux de ses développeurs. Mais la montée en puissance de ChatGPT – construit par d’anciens Googleurs – a poussé le géant de la recherche dans un coin.

Il doit prouver qu’il apportera ses puissants modèles d’IA, comme le grand modèle de langage LaMDA, à ses produits et rendra les modèles plus ouverts aux développeurs. Les grands modèles de langue alimentent ChatGPT.

Et donc le PDG de Google, Sundar Pichai, a annoncé que l’IA arriverait sur Gmail et Docs. Pichai s’est abstenu d’expliquer exactement à quoi ressemblerait l’IA générative dans les e-mails. Mais dans les grandes lignes, il a déclaré que le plan est de rendre les capacités d’IA disponibles “dans la conception et plus encore”.

Google publiera de nouveaux outils et API pour que les développeurs et les utilisateurs puissent expérimenter ses modèles d’IA. Contrairement à certains modèles Big Tech AI, ChatGPT est devenu incroyablement viral car il était si facile à utiliser et disponible même pour les non-programmeurs. LaMDA, a déclaré Pichai, sera mis à disposition “dans les semaines et les mois à venir” afin que d’autres puissent interagir avec lui et fournir des commentaires.

La société a également annoncé son intention d’offrir davantage de produits d’IA aux entreprises et aux organisations, bien que Pichai n’ait pas précisé quels types.

Pichai a souligné le rôle que joue l’IA dans le passé, le présent et l’avenir de Google. Il a déclaré que l’IA est la chose la plus profonde sur laquelle l’entreprise travaille.

“Traduire ces types d’avancées techniques en produits qui aident des milliards de personnes est ce sur quoi notre société s’est toujours efforcée”, a déclaré Pichai. “Nous poursuivrons ce travail avec audace mais avec un sens profond des responsabilités.”

Pichai a souligné l’utilisation de l’IA pour améliorer la recherche Google et a déclaré que les gens devraient s’attendre à de nouvelles mises à niveau alimentées par l’IA. Ces nouvelles fonctionnalités de recherche permettront également aux utilisateurs d’interagir avec les grands modèles linguistiques de l’entreprise “de manière expérimentale et innovante”.

Mais l’ajout de l’IA générative à votre client de messagerie n’est pas le point final pour Google. Au lieu de cela, l’entreprise souhaite utiliser l’IA pour réduire ses coûts.

Venant sur les talons de licencier 12 000 salariésGoogle et Alphabet CFO Ruth Porat ont déclaré que la société prévoyait d’améliorer l’efficacité de son infrastructure technologique à l’aide de l’IA, une décision qui signifie généralement qu’une entreprise souhaite automatiser davantage son flux de travail.

Google publiera plus de détails sur ses plans pour apporter plus d’IA à ses produits populaires, mais pour l’instant, vous pouvez attendre un peu plus longtemps avant d’envoyer cet e-mail écrit par l’IA.