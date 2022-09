Google travaille sur la prochaine génération d’emoji, disponibles gratuitement grâce à son projet Noto Emoji. Tout d’abord, il y a 31 nouveaux emojis pour rattraper Unicode 15.0 (pour un total de 3 664), qui seront tous bientôt disponibles sur Android et sur d’autres projets Google au début de l’année prochaine.

Nouvel émoji



Également disponible en version monochrome

L’une des plus grandes améliorations est la prise en charge de l’animation. Découvrez un échantillon ci-dessous. Vous pouvez également consulter toutes les animations actuellement disponibles ici – ils sont disponibles en téléchargement sous forme de fichiers GIF et vidéo et vous pouvez les utiliser dès aujourd’hui.





Google passe également à un nouveau format de police appelé COLRv1. Ce sont des images vectorielles donc elles font des fichiers de police plus petits (par exemple, le jeu d’icônes « Twemoji » de Twitter est passé de 9 Mo à 1,85 Mo). De plus, ils restent nets même lorsqu’ils sont mis à l’échelle.

Les emojis COLRv1 peuvent utiliser des dégradés lisses et les couleurs sont personnalisables pour démarrer. À l’heure actuelle, les couleurs ne peuvent être modifiées que par l’application ou le navigateur. C’est un moyen simple pour les applications d’apporter une coloration de marque aux emojis et peut être utilisé, par exemple, pour des emojis en mode nuit rapides et faciles. Voici un aperçu de ce qui est possible.



Même emoji de canard, différentes palettes de couleurs



Emojis gothiques personnalisés, parce que pourquoi pas

Une limitation importante de la technologie actuelle est que vous ne pouvez pas envoyer d’emoji avec des couleurs personnalisées. Comme solution provisoire, vous pouvez utiliser la fonction Emoji Kitchen du clavier Gboard et créer des autocollants emoji personnalisés que vous pouvez envoyer à la place.





