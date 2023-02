Google apporte une refonte à Gboard

L’application de clavier de Google pour Android est Gboard, et elle a été la base de la messagerie et de la saisie sur des millions, voire des milliards d’appareils. Maintenant Police androïde découvert que l’application était en cours de refonte et que les bêta-testeurs avaient déjà pu voir où se trouvaient les changements.

L’amélioration majeure visuellement est une barre d’outils remaniée, vous permettant enfin de la personnaliser avec plus de quatre options, et le bouton de recherche vocale peut enfin être supprimé.

















Gboard avant et maintenant

Le cercle actuel avec une flèche masque ou révèle simplement quatre fonctionnalités personnalisables. Le bouton changera pour inclure quatre carrés et le menu à trois points disparaîtra, libérant de la place pour un autre raccourci. Le micro-menu des fonctionnalités est également repensé, laissant place à davantage de personnalisations à venir. Au lieu de six cercles occupant toute la place, nous aurons des rectangles.

Google travaille également sur un nouveau menu Confidentialité dans les paramètres de Gboard. Il s’agit principalement de fonctionnalités du menu Avancé, mais se trouve maintenant sous un nouvel onglet, ce qui facilite la navigation et le contrôle des fonctionnalités de confidentialité de l’application clavier. Le programme bêta est ouvert à tous via Google Play, et la nouvelle version est 12.6.06.491625702.

