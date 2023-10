Google apporte de grands changements pour empêcher le spam Gmail

Google rendra plus difficile pour les spammeurs d’envoyer des messages aux utilisateurs de Gmail, le la société a déclaré mardi.

La société a déclaré qu’elle exigerait que les e-mails qui envoient plus de 5 000 messages par jour aux utilisateurs de Gmail proposent un bouton de désabonnement en un clic dans leurs messages.

Cela leur demandera également d’authentifier leur adresse e-mail, en configurant leurs systèmes afin qu’ils prouvent qu’ils possèdent leur nom de domaine et qu’ils n’usurpent pas d’adresse IP.

Google, propriété d’Alphabet, déclare qu’il ne peut pas envoyer de messages provenant d’expéditeurs dont les e-mails sont fréquemment marqués comme spam et tombent sous un « seuil de taux de spam clair » de 0,3 % des messages envoyés, tel que mesuré par Google. Outils du maître de poste.

Google affirme avoir demandé à Yahoo d’apporter les mêmes modifications, et celles-ci entreront en vigueur en février 2024.

Ces mesures mettent en évidence la lutte en cours entre les grandes entreprises technologiques et les spammeurs, qui utilisent des systèmes ouverts comme le courrier électronique pour envoyer des messages frauduleux et ennuyer les utilisateurs. Pendant des années, des techniques d’apprentissage automatique ont été utilisées pour lutter contre le spam, mais cela reste un va-et-vient alors que les spammeurs découvrent de nouvelles techniques pour contourner les filtres.

« Ces changements sont comme une mise au point pour le monde de la messagerie électronique, et en réparant quelques éléments cachés, nous pouvons assurer le bon fonctionnement de la messagerie électronique », a écrit Neil Kumaran, chef de produit chez Google. dans un article de blog. « Mais tout comme une mise au point, il ne s’agit pas d’un exercice ponctuel. Garder le courrier électronique plus sécurisé, plus convivial et sans spam nécessite une collaboration et une vigilance constantes de la part de l’ensemble de la communauté du courrier électronique. »

Les changements apportés par Google pourraient également affecter certains spécialistes du marketing légitimes qui utilisent le courrier électronique de manière agressive pour commercialiser ou suivre leurs clients, en particulier l’obligation de permettre aux utilisateurs de se désinscrire rapidement.

Environ la moitié de tous les e-mails envoyés en 2022 étaient du spam, selon une estimation de Kaspersky Anti-Virus.