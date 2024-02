Google annonce une mise à jour critique sans fil d’Android Auto

Google a récemment annoncé une mise à jour majeure pour Android Auto sans fil, la société ayant résolu un problème de connexion après la mise à jour d’Android 14.

Si vous avez suivi l’actualité d’Android Auto au cours des derniers mois, vous savez probablement que l’expérience en voiture a été assez compliquée, principalement à cause de la mise à jour vers Android 14.

Le nouveau système d’exploitation, qui a atterri à l’automne 2023 sur le Google Pixel et plus tard sur les téléphones d’autres constructeurs Android, a décomposé les principales fonctionnalités d’Android Auto. En décembre, les utilisateurs ont commencé à signaler une connectivité interrompue lorsqu’ils tentaient de lancer Android Auto sans câble.

Plusieurs utilisateurs ont confirmé le même comportement dans leur voiture, affirmant que passer au câble était le seul moyen de faire fonctionner Android Auto. Cependant, d’autres expliquent que même Android Auto filaire est en panne dans les voitures où la connexion sans fil n’est plus disponible après la mise à jour vers Android 14.

On ne sait pas exactement ce qui a causé les problèmes de connexion, mais tous les utilisateurs ont affirmé que les problèmes étaient apparus après avoir installé la dernière mise à jour du système d’exploitation mobile de Google sur leurs appareils.

Un spécialiste de la communauté confirmé Il n’y a pas si longtemps, l’équipe Android Auto a “identifié une solution” aux problèmes de connexion sans fil. Cependant, la mise à jour n’est pas encore disponible, car le géant de la recherche l’inclura dans un futur déploiement. Il convient de savoir que la mise à jour sans fil d’Android Auto ne sera pas disponible sous forme de correctif fourni avec une prochaine mise à jour de l’application, car Google la livrera avec une mise à jour du système d’exploitation Android. C’est une indication qu’Android 14 était à l’origine de l’erreur, Google la résoudra donc avec une mise à jour du système d’exploitation.

Le spécialiste de la communauté n’a pas partagé d’heure d’arrivée prévue, promettant seulement que la mise à jour serait disponible “bientôt”. Les utilisateurs qui ont installé la mise à jour la plus récente du système d’exploitation Android affirment que le bug est toujours là, donc Google pourrait avoir besoin de quelques semaines supplémentaires avant de livrer le correctif. Il y a de fortes chances que la mise à jour du système d’exploitation de mars l’inclue, mais j’attends toujours une confirmation à cet égard.

Le spécialiste de la communauté a promis d’annoncer publiquement quand la mise à jour sera disponible pour les utilisateurs, je vous tiendrai donc au courant pour savoir quand il sera temps de mettre à jour.

Pendant ce temps, aucune solution de contournement ne semble suffire à tous les utilisateurs concernés. La solution la plus courante consiste à revenir aux câbles, bien que la probabilité de réparer Android Auto dépend de plusieurs facteurs que seul Google peut comprendre. Si vous avez rencontré le même problème et trouvé une autre solution, partagez-la avec nos lecteurs en utilisant la boîte après le saut.

Étant donné que l’erreur est causée par Android 14 et non directement par Android Auto, la mise à jour vers la dernière version de l’application n’aide pas. La version la plus récente est Android Auto 11.3, avec un déploiement déjà effectué via le Google Play Store.