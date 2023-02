Google annonce une croissance des revenus de 10 % en glissement annuel avec une forte dynamique sur les appareils Pixel et les abonnements cloud

Alphabet a publié plus tôt dans la journée son rapport sur les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2022 et a déclaré des revenus de 76 milliards de dollars pour la période d’octobre à décembre 2022 et de 283 milliards de dollars pour l’exercice. Le chiffre du quatrième trimestre n’est qu’une augmentation de 1 % par rapport au quatrième trimestre 2021, tandis que le chiffre d’affaires de l’exercice a enregistré un gain de 10 %. Le bénéfice net du T4 2022 (13,6 milliards de dollars) est en baisse de 33 % par rapport au T4 21, tandis que le chiffre annuel a chuté de 21 %, passant de 76 milliards de dollars en 2021 à 60 milliards de dollars en 2022.

Le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a déclaré que la société est “sur un chemin important pour réorganiser notre structure de coûts de manière durable et pour créer des entreprises dynamiques et en croissance financièrement durables”. Pichai a également souligné une grande dynamique dans le cloud, les abonnements YouTube et les appareils Pixel. YouTube Music et Premium ont atteint plus de 80 millions d’abonnés (essais compris). Google a récemment licencié 12 000 employés principalement en raison de la stagnation de ses chiffres de croissance.

En décomposant les bénéfices annuels, Google a enregistré 67,8 milliards de dollars dans sa catégorie Services, qui comprend la recherche, YouTube, Maps, Chrome, Android, Google Play et le matériel, ce qui représente une baisse de 1,5 milliard de dollars par rapport aux valeurs de 2021. Les revenus publicitaires ont diminué de 2 milliards de dollars tandis que les dépenses de R&D en 2022 ont augmenté de 1,5 milliard de dollars par rapport à 2021.

