Google annonce six nouvelles fonctionnalités pour Android, toutes débarquant cet été

Google a déjà annoncé sa dernière fonctionnalité Pixel cette semaine, et aujourd’hui, il est de retour avec une autre annonce de nouvelles fonctionnalités, cette fois pour Android dans son ensemble. Ces six nouveautés ne se limitent pas aux pixels, elles s’adressent à tous les appareils Android. C’est la première fois que l’entreprise fait quelque chose comme ça – rassembler un tas de fonctionnalités à venir dans un seul message d’annonce, clairement inspiré par la façon dont les fonctionnalités Pixel sont révélées.

D’accord, introduction à part, passons directement à ce à quoi vous pouvez vous attendre. Tout d’abord, le système d’alertes aux tremblements de terre Android se déploie à l’échelle mondiale. Les habitants des zones touchées peuvent recevoir des alertes quelques secondes avant qu’un tremblement de terre ne se produise. Jusqu’à présent, cela était disponible en Nouvelle-Zélande et en Grèce, et maintenant il se dirige vers la Turquie, les Philippines, le Kazakhstan, la République kirghize, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. Google dit qu’il donne la priorité à son lancement dans les pays où les risques de tremblement de terre sont plus élevés, et davantage de pays l’auront au cours de l’année à venir.

Ensuite, vous pouvez désormais suivre un message dans l’application Messages pour le retrouver facilement plus tard. Appuyez simplement sur le message et maintenez-le enfoncé, puis choisissez l’étoile. C’est ça. Il existe également une nouvelle catégorie étoilée contenant tout cela pour vous. Cette fonctionnalité « commencera à se déployer plus largement au cours des prochaines semaines ».

Les suggestions contextuelles Emoji Kitchen sont disponibles dans la version bêta de Gboard aujourd’hui et atteindront la version stable de l’application clavier « cet été » pour les messages écrits en anglais, espagnol et portugais sur les appareils fonctionnant sous Android 6 et versions ultérieures. Les suggestions vous aideront à découvrir la combinaison parfaite d’emoji une fois que vous avez tapé un message, quelque chose qui va avec ce que vous avez écrit bien sûr.

L’assistant Google peut désormais vous emmener à des endroits spécifiques dans les applications, vous pouvez donc lui dire des choses comme « hé Google paye ma facture Capital One » pour accéder directement à l’application et terminer cette tâche. Pour une liste complète de ce qui est possible, dites « Hey Google, raccourcis ».

Voice Access dispose désormais d’une détection du regard en version bêta, vous pouvez donc demander à la fonctionnalité de ne fonctionner que lorsque vous regardez l’écran. Voice Access vous offre une navigation rapide et efficace sur votre téléphone et vos applications avec juste votre voix. Il dispose également d’une saisie de mot de passe améliorée. Lorsqu’il reconnaît un champ de mot de passe, il vous permet de saisir des lettres, des chiffres et des symboles.

Enfin, l’expérience Android Auto est plus personnalisable. Vous pouvez personnaliser votre écran de lancement depuis votre téléphone et définir manuellement le mode sombre. Il est également plus facile de parcourir le contenu, avec de nouveaux onglets dans les applications multimédias, une option « retour en haut » et un bouton A à Z dans la barre de défilement. Si vous configurez Android Auto pour la première fois, ce processus est désormais plus rapide.

Les applications de recharge, de stationnement et de navigation pour véhicules électriques sont désormais également disponibles dans Android Auto, et l’expérience de messagerie a été améliorée afin que vous puissiez accéder à vos applications de messagerie préférées à partir de l’écran de lancement. Vous pouvez lire et envoyer de nouveaux messages directement depuis WhatsApp et Messages, dans le monde entier. Les fonctionnalités Android Auto sont disponibles sur les téléphones équipés d’Android 6 et versions ultérieures, lorsqu’ils sont connectés à une voiture compatible.

