Jeudi, Google a annoncé que son acquisition de Fitbit était enfin complète dans un communiqué sur son site Internet. L’annonce a été faite par Rick Osterloh, vice-président principal des appareils et services pour Google.

Dans le communiqué, Osterloh souligne que l’acquisition de la société de dispositifs portables «a toujours porté sur les appareils, pas sur les données» dans le but de clarifier les intentions de Google avec l’achat de Fitbit. Google a hâte d’utiliser les talents de l’équipe Fitbit pour développer éventuellement ses propres appareils portables, tout comme l’acquisition de Nest par Google a permis à l’entreprise d’affiner son écosystème de produits pour la maison intelligente.



Fitbit Sense avec Google Assistant

Google a pris des engagements promettant que les données de fitness et de santé des utilisateurs de Fitbit ne seront pas utilisées dans le but de cibler les publicités, et ces engagements ont été évoqués dans la version. En outre, Google rappelle que les utilisateurs de Fitbit continueront d’avoir le choix de conserver les données de fitness sur un compte Fitbit, qu’ils souhaitent les partager à des tiers (comme Google Fit) ou non.

Google a l’intention de garder ses API Android ouvertes à tous les développeurs qui souhaitent continuer à créer des trackers de fitness fonctionnant avec Android afin de maintenir la concurrence dans l’espace portable.

Malgré l’annonce de Google vendredi, le ministère américain de la Justice a offert la déclaration suivante à certains points de vente concernant la même acquisition, qui fait apparemment encore l’objet d’enquêtes de la division antitrust.

L’enquête de la division antitrust sur l’acquisition de Fitbit par Google se poursuit. Bien que la division n’ait pas pris de décision finale sur l’opportunité de poursuivre une mesure coercitive, la division continue de rechercher si l’acquisition de Fitbit par Google peut nuire à la concurrence et aux consommateurs aux États-Unis. La Division reste déterminée à mener cet examen de manière aussi approfondie, efficace et rapide que possible.

Google, cependant, déclare qu’il était à l’aise pour aller de l’avant avec l’annonce malgré l’absence de décision formelle du DOJ. Il a indiqué qu’une période d’enquête était bien au-delà d’une période provisoire sans objection. Ceci est la déclaration de Google selon Autorité Android:

Nous nous sommes conformés à l’examen approfondi du MJ au cours des 14 derniers mois, et la période d’attente convenue a expiré sans leur objection. Nous restons en contact avec eux et nous nous engageons à répondre à toute question supplémentaire. Nous sommes convaincus que cet accord augmentera la concurrence sur le marché très encombré des appareils portables, et nous avons pris des engagements que nous prévoyons de mettre en œuvre à l’échelle mondiale.

La balle est dans le camp du DOJ alors que sa division antitrust dit qu’elle enquête toujours sur l’acquisition. S’il y avait d’autres sujets de préoccupation, Google et Fitbit semblent prêts à se conformer, mais il semble également que l’acquisition n’est toujours pas aussi complète que Google et Fitbit le disent.

