Google annonce officiellement l’événement de lancement du 4 octobre pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Hier, Apple a officialisé la date de son prochain grand dévoilement. Il annoncera la série iPhone 15 le 12 septembre.

Aujourd’hui, Google a révélé la date de c’est prochain grand événement matériel. Cependant, cela l’a fait bien plus tôt qu’Apple, ce qui nous laisse penser qu’il voulait « répondre » à l’annonce d’Apple de cette manière. Quoi qu’il en soit, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro deviennent officiels le 4 octobre.

Les invitations aux événements Pixel viennent également d’être envoyées. Nous entrons dans la période la plus amusante de l’année pic.twitter.com/RZfpm4u6OZ – Marques Brownlee (@MKBHD) 30 août 2023

Contrairement à l’événement d’Apple, qui se déroule comme d’habitude sur son campus de Cupertino, en Californie, Google a choisi New York comme lieu. Les deux événements commencent à 10 heures du matin, heure locale.

Google annonce qu’il « présentera les derniers ajouts » à sa gamme d’appareils Pixel le 4 octobre lors de l’événement susmentionné. Cela implique que la Pixel Watch 2 pourrait également être lancée en même temps.

De manière amusante (ou plus probablement intentionnellement pour susciter le battage médiatique), Google a divulgué son propre smartphone Pixel 8 Pro il y a quelques heures à peine sur sa boutique en ligne – vous pouvez voir l’image en question ci-dessous.

Le Pixel 8 Pro a fait l’objet de nombreuses fuites récemment et, selon les rumeurs, il arborerait un capteur de température à l’arrière, un écran OLED QHD+ LTPO de 6,7 pouces à 120 Hz, le chipset Tensor G3, 12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage, un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré, un système de triple caméra arrière (50 MP principal avec OIS, 64 MP ultra-large et 48 MP téléobjectif), un selfie snapper de 11 MP et une batterie de 4 950 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 27 W. Sans surprise, il exécutera Android 14 dès le premier jour.

Le Pixel 8 aura le même chipset et la même version Android, la même caméra selfie, les mêmes options de stockage et capteur d’empreintes digitales, un écran tactile de 6,17 pouces 1080×2400 120 Hz, un système de double caméra arrière (50 MP principale, 12 MP ultra-large) et une batterie de 4 485 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 24 W et sans fil de 12 W.