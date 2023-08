Google annonce l’événement de lancement du Pixel 8 le 4 octobre

Pas du genre à laisser Apple monopoliser le buzz de la saison de lancement de téléphones, Google a déclaré mercredi qu’il prévoyait d’organiser bientôt sa propre grande extravagance d’annonces téléphoniques. Appelé « Made By Google », l’événement comprendra un discours en direct au cours duquel la société devrait dévoiler son Pixel 8, la Pixel Watch 2 et d’autres matériels.

Made By Google aura lieu à 10 h HE le 4 octobre à New York. Si la grande annonce Pixel de l’année dernière Si quelque chose se passe, la société diffusera l’événement en direct sur YouTube. Il est très probable que Google dévoilera alors ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Tout aussi bien, la suite de la Pixel Watch pourrait enfin faire ses débuts après un sortie initiale plutôt simple et épurée.

Bien que nous n’ayons pas eu de réelle allusion au Pixel 8 lors de Google I/O plus tôt cette année, alors que la société se concentrait sur son Initiatives en matière d’IA et le Google Pixel Foldles fuites ont été nombreuses pour combler le vide. Une fuite vient même directement de Google, quoique par inadvertance. Le Pixel 8 Pro devrait inclure la puce Tensor G3 de la société, la troisième de la gamme lancée avec le Pixel 6. Des fuites d’Android Authority ont laissé entendre que la puce G3 comprendrait neuf cœurs de processeur et une amélioration des performances pour l’accompagner. Les graphiques du Pixel 8 devraient être améliorés de la même manière avec 10 cœurs GPU fonctionnant à 890 MHz par rapport aux 7 du Tensor G2, selon les rumeurs.

Sinon, le Pixel 8 devrait voir quelques améliorations de son réseau de caméras avec l’introduction d’un capteur ultra-large de 64 MP. Le nouveau téléphone pourrait revenir à ses coins plus anciens et plus incurvés et, selon 9to5Google– présente les couleurs trouvées sur le Pixel Fold. Ceux-ci incluent la porcelaine, l’obsidienne, ainsi qu’une sorte de teinte bleue « mer ».

En ce qui concerne la Pixel Watch 2, 9to5Google rapporte que la suite de la smartwatch devrait passer à la puce Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1. La montre devrait également bénéficier d’une autonomie de batterie bien améliorée par rapport à son frère aîné, des rumeurs faisant état d’une autonomie de 24 heures avec son affichage permanent activé. Il sera également probablement équipé de Wear OS 4.

Mardi, Apple a déclaré qu’elle organiserait son événement « Wonderlust » le 12 septembre, et Google talonne son concurrent. L’année dernière, Google a également proposé un aperçu de son Nest Wifi Pro, de sa Nest Doorbell et de quelques autres bricoles. On ne sait pas si nous verrons quelque chose comme un nouveau Tablette Google Pixel, d’autant plus que la première sortie est arrivée l’année dernière sans grande fanfare. Il existe toujours une possibilité persistante de nouveaux appareils Nest, mais il y a eu peu ou pas de rumeurs à ce sujet par rapport aux téléphones et aux lignes portables de Google.

