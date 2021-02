Lorsque Google a annoncé pour la première fois sa plate-forme de jeu en nuage Stadia, il a pris un risque énorme qui changerait la façon dont les gens jouent aux jeux. Il prévoyait initialement de sortir des jeux originaux développés par le studio interne de Stadia appelé SG&E (Stadia Games and Entertainment). Le dernier article de blog de Google annonce la fermeture de ce même studio par l’entreprise.

Créer des jeux de premier ordre à partir de zéro prend de nombreuses années et des investissements importants, et le coût augmente de façon exponentielle. Compte tenu de notre volonté de s’appuyer sur la technologie éprouvée de Stadia et d’approfondir nos partenariats commerciaux, nous avons décidé de ne pas investir davantage dans l’apport de contenu exclusif de notre équipe de développement interne SG&E, au-delà des jeux prévus à court terme.

Google décide que son objectif avec Stadia n’est pas de créer les jeux, mais plutôt la plate-forme qui permet aux gens de les jouer. Google affirme que la plupart des équipes de SG&E passeront à de nouveaux rôles au sein de l’entreprise et Jade Raymond, un vétéran de l’industrie du jeu amené à diriger les studios de Google, s’est séparé de l’entreprise.

Peut-être que Google ne s’attendait pas à avoir recours à l’abandon de promotions lucratives à peu près au moment où les nouvelles consoles de Sony et de Microsoft seraient disponibles. Ou peut-être que Google n’a pas réalisé combien de temps, d’efforts, de ressources et de capital il fallait pour développer un jeu vidéo au niveau AAA.

Google Stadia ne va nulle part, les joueurs peuvent toujours jouer à tous les jeux sur les deux niveaux de Stadia et il continuera à apporter des jeux tiers sur la plate-forme cloud. Les jeux dont la sortie était prévue à «court terme» arriveront toujours, mais Google n’investira pas au-delà de cela.

Nous sommes déterminés à l’avenir du cloud gaming et continuerons de faire notre part pour faire avancer cette industrie. Notre objectif reste axé sur la création de la meilleure plateforme possible pour les joueurs et la technologie pour nos partenaires, donnant vie à ces expériences pour les gens du monde entier.

Stadia a d’abord été lancé sans concurrence, mais maintenant plus d’un an plus tard, la plate-forme fait face à des rivaux de Microsoft avec Game Pass et xCloud, GeForce Now de Nvidia et Luna d’Amazon. Stadia a eu beaucoup de succès avec le lancement de Cyberpunk 20177 et a même donné des contrôleurs gratuits à ceux qui ont pré-commandé le jeu. Bien que toujours avec des bugs, il fonctionnait très bien sur PC et Stadia, alors qu’il rencontrait des problèmes plus graves sur les consoles.

La source