Google annonce Entertainment Space pour les tablettes Android

Les tablettes Android existent toujours, d’une manière ou d’une autre. Et les gens peuvent encore les acheter, pour une raison quelconque. Tout cela malgré les meilleurs efforts de Google pour ignorer complètement le facteur de forme ces dernières années, et nous ne voulons pas simplement ne plus sortir ses propres tablettes, mais aussi ne pas adapter Android aux plus grandes tailles d’écran. du tout.

Aujourd’hui, le géant de la recherche s’est soudainement rappelé que les tablettes Android existent, et a ainsi annoncé une nouvelle fonctionnalité, uniquement pour les tablettes Android. Peux-tu le croire? Quelque chose dans Android, fait sur mesure pour les tablettes. L’enfer gèle, sûrement.

Quoi qu’il en soit, c’est probablement assez sournois et vous vous demandez peut-être ce que c’est. Il s’appelle Entertainment Space et, eh bien, le nom est assez descriptif. Google le décrit comme « un guichet unique et personnalisé pour tous vos films, émissions, vidéos, jeux et livres préférés ».

Cela vous permet de ne pas vous donner la peine de sauter entre les applications pour essayer de savoir où se trouve, en prenant soin de cela pour vous en présentant une vue globale du contenu de vos applications, qui est regroupée par type.

Vous avez donc l’onglet Regarder avec des films, des émissions de télévision et des vidéos YouTube. Cela inclut une ligne Continuer à regarder, ainsi que des lignes de recommandations personnalisées et tendances de Google TV, Twitch, Hulu, « et de nombreux services supplémentaires ».

Ensuite, il y a l’onglet Jeux, qui a une ligne Continuer à jouer (voir le thème?), Ainsi que des recommandations. Certains jeux sont également disponibles pour jouer instantanément, vous permettant d’essayer sans avoir à télécharger.

Enfin, l’onglet Lire concerne vos livres, bien qu’il semble que cela ne se connecte qu’à Google Play Livres. Donc, si vous êtes un grand utilisateur de Kindle, vous devrez toujours accéder à l’application. Quoi qu’il en soit, des livres audio se trouvent également ici, mais il n’y a aucun signe d’Audible. Et bien sûr, des recommandations.

«À partir de ce mois-ci», Entertainment Space sera disponible sur Walmart onn. et « plus tard cette année », il sera déployé dans le monde entier « sur de nouvelles et certaines tablettes Android existantes de Lenovo, Sharp et plus encore ». C’est à peu près tout pour les informations de disponibilité, malheureusement.

Mais, du côté positif, Google affirme que plus de 30% de personnes en plus ont commencé à utiliser des tablettes Android au cours de la dernière année, par rapport à l’année précédente. Peut-être que si de plus en plus de gens commencent à faire cela, la société nous offrira de plus en plus de fonctionnalités exclusives aux tablettes? Il y a une pensée.

La source