Google annonce deux nouveaux produits Nest, la refonte de l’application Google Home détaillée

Moins de deux jours avant que Google ne soit censé annoncer un nouveau matériel, il a déchargé certaines annonces avant les heures de l’événement de lancement du jeudi matin. Google décrit les nouvelles modifications et fonctionnalités de l’interface utilisateur à venir dans l’application Google Home, ainsi que deux nouveaux produits matériels Nest, notamment une nouvelle sonnette et un nouveau modèle Nest Wi-Fi.

Nest Doorball filaire de 2e génération

La Nest Doorbell filaire de Google est actualisée. Il a maintenant un rapport d’aspect de 3:4 avec une résolution de 960 x 1280 px, ce qui permet de voir plus facilement s’il y a un colis à la porte. Le capteur prend en charge la capture HDR et un champ de vision de 145 degrés. Google affirme que la Nest Doorbell filaire de 2e génération a “l’image la plus claire à ce jour”.

Il présente le même design que son prédécesseur, mais avec un encombrement réduit de 30 %. Comme il est câblé, il est capable d’enregistrer des images en continu 24 heures sur 24 jusqu’à 10 jours avec un abonnement Nest Aware Plus. Il a traité la vidéo sur l’appareil pour des alertes plus rapides lorsqu’il y a une personne, un animal de compagnie ou un colis.

La Nest Doorbell filaire de 2e génération coûtera 179 $ et est déjà disponible à l’achat.

Google Nest Wifi Pro

Google dispose d’un système Wi-Fi maillé mis à jour avec prise en charge du dernier protocole Wi-Fi 6E. Il perd l’intégration des haut-parleurs intelligents et ne peut pas s’intégrer aux anciens modèles Nest Wi-Fi. Si vous avez déjà des nœuds Nest Wi-Fi, Nest Wi-Fi Pro ne fonctionnera pas avec eux.

Vous voulez tous les détails sur #NestWifi Pro? Nous vous accordons une minute pour regarder cette vidéo. Précommandez sur le Google Store : https://t.co/yHbGbbvpUW 👀 (21/09) pic.twitter.com/izhlj7Mpwa – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 4 octobre 2022

Le Nest Wifi Pro peut produire des vitesses combinées allant jusqu’à 5,4 Gbps et couvrira jusqu’à 2 200 pieds carrés par routeur.

Le Nest Wifi Pro sera disponible à partir du 27 octobre et coûtera 199 $ pour un seul routeur, ou 399 $ pour un ensemble d’un routeur et de deux nœuds.

Refonte de l’application Google Home

L’application Google Home est en cours de rafraîchissement et Google a déjà décrit les changements. La nouvelle interface utilisateur de l’application sera déployée “dans les semaines à venir”.

L’application Google Home aura une nouvelle présentation à cinq onglets : Favoris – vous permet d’épingler vos appareils intelligents les plus utilisés, Appareils – vous montre tous les appareils domestiques, Automatisations – une vue plus complète des “Routines”, Activité – affiche l’activité récente de smart caméras ou sonnettes, et Paramètres.

L’application Google Home a toujours organisé les appareils intelligents par pièce, mais un nouvel outil d’organisation appelé “Spaces” vous permettra de regrouper les appareils, dans différentes pièces de la maison.

Les applications Google Home seront bientôt disponibles sur Wear OS et le navigateur Web afin que vous puissiez enfin visualiser les flux de votre caméra via un ordinateur. Google promet également un éditeur de script qui permet à n’importe qui de coder lui-même les automatisations. Google dit que nous pouvons nous attendre à ce que cela arrive en 2023.

Parlons accès maintenant. L’application Google Home sera bientôt disponible sur Wear OS et sur le Web. Voici un aperçu de l’application sur #GooglePixelWatchque nous avons partagé avec vous pendant I/O. (15/21) pic.twitter.com/DDg86aNdMX – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 4 octobre 2022

Si vous souhaitez essayer la nouvelle application Google Home plus tôt, il y aura un aperçu public de l’application que vous pourrez vous inscrire pour essayer “dans les semaines à venir”.

Google organisera un événement de lancement de matériel ce jeudi à 10 h 00, heure de l’Est, pour annoncer les Pixel 7, 7 Pro, Pixel Watch et peut-être plus de matériel Nest.

