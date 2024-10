Google annonce des mises à niveau de l’IA pour Google Shopping

Google a annoncé une amélioration majeure de son expérience d’achatjuste à temps pour les fêtes de fin d’année, vos résultats d’achat étant désormais guidés par l’IA, affichant des correspondances de produits plus pertinentes sur le plan contextuel.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, l’expérience d’achat basée sur l’IA de Google vous permettra désormais de rechercher, par exemple, « veste d’hiver pour hommes pour Seattle », et le système de Google créera un « brief » d’IA qui fournira toutes les considérations pertinentes pour votre besoins spécifiques.

Comme l’explique Google:

« La nouvelle expérience Google Shopping utilise l’IA pour afficher intelligemment les produits les plus pertinents, contribuant ainsi à accélérer et à simplifier votre recherche. Vous recevrez désormais un brief généré par l’IA avec les principaux éléments à prendre en compte pour votre recherche, ainsi que les produits qui répondent à vos besoins.

Vous pourrez désormais ajouter davantage d’éléments contextuels à vos recherches d’achats, et Google sera en mesure de vous proposer davantage d’éléments à prendre en compte, garantissant ainsi que vous obtenez les produits qui vous conviennent.

Il existe également de nouveaux filtres sur le côté gauche de l’écran pour rationaliser votre processus de recherche, tandis que les résultats intégreront également les expériences AR Try On de Google, offrant ainsi plus d’informations sur les correspondances pertinentes.

Google ajoute également un nouveau flux personnalisé de produits à votre page d’accueil Google Shopping, en fonction de votre historique de recherche et de vos préférences.

Désormais, lorsque vous vous connectez à Google Shopping, des produits plus pertinents vous seront présentés, tandis que Google note également que vous pourrez reprendre là où vous vous êtes arrêté à chaque fois que vous vous connectez.

Enfin, Google ajoute également davantage d’outils de comparaison et de suivi des prix, ainsi qu’une nouvelle page « Offres » où vous pouvez trouver les dernières ventes sur les articles qui vous intéressent.

Ce sont des mises à jour pratiques, et comme les personnes utilisent Google Shopping plus d’un milliard de fois par jour, cela contribuera également à susciter davantage d’intérêt et d’engagement pour les listes de produits de Google.

Cela signifie que vous souhaitez que vos listes de produits soient à jour dans Google Merchant Centeret assurez-vous que vos informations sont correctes dans votre Informations Google Business.

Alors que la période des achats des Fêtes est sur le point de passer à la vitesse supérieure, ces nouvelles options seront probablement testées de manière significative au cours des prochains mois.

Vous pouvez en savoir plus sur les mises à jour Shopping de Google ici.