Tout comme il l’a fait avec le virus SARS-CoV-2 (coronavirus), Google produit les informations autour du COVID-19[feminine vaccin plus accessible. Le géant basé à Mountain View, en Californie, a annoncé qu’il introduisait une nouvelle fonction de recherche qui affichera une liste des vaccins autorisés dans les emplacements des utilisateurs. De plus, Google affichera des panneaux d’information sur chaque vaccin individuel. La fonctionnalité est d’abord lancée au Royaume-Uni, depuis que le pays a donné une autorisation d’urgence au vaccin Pfizer / BioNTech.

Google dit qu’il déploiera cette fonctionnalité dans d’autres pays au fur et à mesure que leurs autorités sanitaires locales autoriseront les vaccins. le COVID-19[feminine les informations sur les vaccins apparaîtront en haut des recherches Google pour COVID-19[feminine vaccin et présentera les informations dans une case au-dessus des résultats de la recherche, en lien avec l’autorité sanitaire ou l’organisme de réglementation (par exemple l’OMS) comme source. Le panneau aura deux onglets – l’un donnera un aperçu du vaccin, tandis que l’autre organisera les nouvelles liées au vaccin dans une section distincte. Cela vient alors que Google s’efforce de remédier à la désinformation et à l’hésitation autour du COVID-19[feminine vaccin dans le monde.

Tout en annonçant les nouvelles fonctionnalités qui abordent la question de la désinformation sur COVID-19[feminine vaccin, Google a également déclaré que son COVID-19[feminine des panneaux d’information sur YouTube ont été visionnés plus de 400 milliards de fois. En avril, YouTube avait interdit le contenu « médicalement non fondé » après avoir suspendu le contenu autour de la théorie du complot « COVID-19 étant un produit de la 5G ». Cependant, le géant du streaming vidéo a autorisé plusieurs vidéos qui faisaient de fausses déclarations sur les vaccins potentiellement tuant leurs destinataires, ou causant l’infertilité ou des micropuces d’implants, car ces vidéos n’étaient officiellement couvertes par les politiques de YouTube qu’en octobre. Même après octobre, YouTube aurait laissé de nombreuses vidéos anti-vaccins rester sur.

Google, dans son article de blog, a déclaré avoir supprimé plus de 700000 vidéos liées à des contenus dangereux ou trompeurs COVID-19[feminine information. La société a également noté qu’elle aidait désormais les créateurs YouTube en les mettant en contact avec des experts de la santé pour créer un contenu attrayant et précis. La société a également fait don de 250 millions de dollars (environ 1 840 crores de roupies) à Ad Grants pour aider plus de 100 agences gouvernementales à gérer des PSA sur COVID-19[feminine sur Youtube.