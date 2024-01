Google annonce de nouvelles fonctionnalités Android Auto, peut-être exclusives à Samsung

Android Auto importera bientôt le design des icônes et le fond d’écran de l’appareil mobile, créant ainsi plus de cohérence et rendant le passage du téléphone à la voiture plus fluide.

Les versions précédentes d’Android Auto incluaient des preuves que Google souhaitait débloquer les fonds d’écran des clients dans la voiture avec une touche unique. Android Auto prend en charge les fonds d’écran depuis plusieurs années, mais l’application limitait les utilisateurs à un certain nombre d’arrière-plans préchargés par Google.

Les utilisateurs ont demandé des fonds d’écran tiers, car ils souhaitaient utiliser leurs arrière-plans stockés sur leur téléphone. Bien que Google ne déverrouille pas cette option, elle permettra aux utilisateurs de configurer Android Auto pour importer l’arrière-plan sur l’appareil mobile. La voiture et le smartphone utiliseront le même fond d’écran lorsque la fonctionnalité est activée.

La deuxième mise à jour concerne le design des icônes. Android Auto importera le design des icônes d’origine à partir de l’appareil mobile, remplaçant ainsi le pack d’icônes par défaut dans la voiture. Avec le fond d’écran du téléphone, Android Auto ressemblera davantage à une extension de l’appareil mobile.

Cependant, il existe une information mystérieuse sur laquelle Google n’a pas développé. La société affirme que les nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur les téléphones Samsung Galaxy. Il n’est donc pas clair si elle envisage de les conserver exclusives aux utilisateurs de Samsung ou si elle souhaite les proposer à tout le monde.

Samsung est le premier fabricant de téléphones au monde, donc une part importante de la base d’utilisateurs d’Android Auto comprend ses appareils mobiles. Cependant, les téléphones Google Pixel et Xiaomi représentent également une partie substantielle de la communauté, il sera donc intéressant de voir si et comment Google étend la disponibilité de cette fonctionnalité.

Il ne semble pas non plus que la prise en charge des icônes inclue des ensembles tiers. Android Auto ne peut importer que la conception d’icônes par défaut sur le téléphone Samsung, et si l’utilisateur installe un jeu d’icônes personnalisé, il utilisera toujours le pack d’origine. Les icônes seront également remplacées dans le dock, créant ainsi plus de cohérence sur l’ensemble de l’interface Android Auto.

Photo : Google

Les nouvelles fonctionnalités ont été repérées il y a quelques semaines, mais Google affirme que le déploiement en production commencera « bientôt ». Aucun détail n’a été partagé, mais étant donné que le Samsung Galaxy S24 est désormais officiel, il faudra probablement quelques semaines avant que Google active la prise en charge du fond d’écran et des icônes de téléphone dans Android Auto. Sur la base des précédentes annonces Android Auto de Google, je ne retiendrais pas mon souffle pour le lancement de la production, car la société a l’habitude de repousser des versions importantes sans autres annonces.

L’installation de la dernière version d’Android Auto (actuellement 11.1 dans le canal stable) n’active pas les nouvelles fonctionnalités, mais est néanmoins recommandée pour vous fournir les dernières corrections de bogues et améliorations et préparer votre appareil pour les nouveautés à venir lorsqu’elles seront prêtes.