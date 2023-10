Google annonce de nouvelles capacités de recherche générative par IA pour les médecins

Par exemple, si les médecins souhaitent connaître les antécédents d’un patient, ils n’ont plus besoin de lire séparément leurs notes, leurs fax et leurs dossiers de santé électroniques. Au lieu de cela, ils peuvent rechercher des questions telles que « Quels médicaments ce patient a-t-il pris au cours des 12 derniers mois ? et consultez les informations pertinentes en un seul endroit.

« Même si cette recherche devrait permettre de gagner du temps, elle devrait également éviter toute frustration de la part des cliniciens et des [make] Je suis sûr qu’ils obtiendront une réponse plus facilement », a déclaré Lisa O’Malley, directrice principale de la gestion des produits pour Cloud AI chez Google Cloud, dans une interview à CNBC.

Le secteur des soins de santé héberge une mine d’informations et de données précieuses, mais il peut être difficile pour les cliniciens de les trouver car elles sont souvent stockées sur plusieurs systèmes et formats. Le nouvel outil de recherche de Google Cloud permettra aux médecins d’extraire des informations des notes cliniques, des documents numérisés et des dossiers de santé électroniques afin qu’elles soient accessibles en un seul endroit.

Les fonctionnalités de recherche seront particulièrement utiles aux travailleurs de la santé qui sont déjà confrontés à un manque de personnel et à une quantité impressionnante de paperasse administrative.

Une étude financée par le Association médicale américaine en 2016, il a été constaté que pour chaque heure qu’un médecin passait avec un patient, il consacrait deux heures supplémentaires au travail administratif. L’étude indique que les médecins ont également tendance à consacrer une à deux heures supplémentaires à un travail de bureau en dehors des heures de travail, ce que de nombreux acteurs du secteur appellent « le temps du pyjama ».

En 2022, 53 % des médecins ont déclaré se sentir épuisés, contre 42 % en 2018, selon une enquête de janvier de Paysage médical.

Google espère que ses nouvelles offres de recherche réduiront le temps que les cliniciens doivent consacrer à fouiller dans des dossiers et des bases de données supplémentaires.

« Tout ce que Google peut faire en appliquant nos technologies de recherche, nos technologies de soins de santé et nos capacités de recherche pour rendre le parcours des cliniciens, des prestataires de soins de santé et des payeurs plus rapide, plus efficace, et leur faire économiser des coûts, je pense qu’en fin de compte, cela nous profite en tant que patients », a déclaré O’Malley.

Les nouvelles fonctionnalités seront proposées aux organisations de santé et des sciences de la vie via la plateforme Vertex AI Search de Google, que les entreprises d’autres secteurs peuvent déjà utiliser pour effectuer des recherches sur des sites Web publics, des documents et d’autres bases de données. L’offre spécifique pour les soins de santé s’appuie sur les produits Healthcare API et Healthcare Data Engine existants de Google..

Aashima Gupta, directeur mondial de la stratégie et des solutions de soins de santé chez Google Cloud, a déclaré que les nouvelles fonctionnalités de Vertex AI Search peuvent s’intégrer directement dans le flux de travail d’un clinicien, ce qui est d’une grande importance pour les clients dans ce domaine.

Le secteur des soins de santé a toujours été plus hésitant à adopter les nouvelles technologies, et leur adoption peut être encore plus difficile si les professionnels de la santé trouvent les nouvelles solutions distrayantes ou difficiles à utiliser. C’est quelque chose auquel Gupta a déclaré que Google accordait une attention particulière.

« Ce sont les flux de travail que les médecins et les infirmières vivent jour après jour. Vous ne pouvez pas y ajouter de friction », a déclaré Gupta à CNBC dans une interview. « Nous sommes très prudents à ce sujet : nous respectons la surface qu’ils utilisent, que le flux de travail ne change pas, mais ils bénéficient néanmoins de la puissance de cette technologie. »

Les clients peuvent s’inscrire pour un accès anticipé à Vertex AI Search pour les soins de santé et les sciences de la vie à partir de lundi, mais Google Cloud a déjà testé les capacités avec des organisations de santé telles que Mayo Clinic, Hackensack Meridian Health et Highmark Health.

La clinique Mayo n’utilise pas encore les nouveaux outils de recherche Vertex AI pour les soins cliniques, a déclaré Cris Ross, directeur de l’information de Mayo ; cela commence par les cas d’utilisation administrative.

« Nous sommes curieux, nous sommes enthousiastes, nous sommes aussi prudents », a-t-il déclaré à CNBC dans une interview. « Et nous n’allons rien investir dans les soins aux patients tant que nous ne serons pas vraiment prêts à l’être. »

En fin de compte, a déclaré Ross, la Mayo Clinic cherche à explorer comment les outils de recherche Vertex AI pourraient être utilisés pour aider les infirmières à résumer de longues notes chirurgicales, à trier les antécédents médicaux complexes des patients et à répondre facilement à des questions telles que « Quel est le statut tabagique des patients ? ce patient ? » Mais pour l’instant, l’organisation démarre lentement et examine où les solutions d’IA comme celle de Google seront les plus utiles.

Richard Clarke, directeur de l’analyse chez Highmark Health, a déclaré que la réaction initiale aux outils de recherche au sein de l’organisation a été « énorme » et que l’entreprise a déjà un arriéré de plus de 200 idées de cas d’utilisation. Mais comme pour la Mayo Clinic, il a déclaré que le défi consistera à donner la priorité aux domaines où la technologie peut être la plus utile, à renforcer la confiance des employés et à la déployer à grande échelle.

« Nous en sommes encore à nos débuts, nous sommes déployés avec de petites équipes avec beaucoup de soutien et nous réfléchissons vraiment à cela », a déclaré Clarke à CNBC dans une interview. « Nous n’avons pas encore fait grand chose, mais tous les premiers signes indiquent que cela va être extrêmement utile et franchement, dans de nombreux cas, transformationnel pour nous. »

Google Cloud n’accède pas aux données des clients et ne les utilise pas pour former des modèles, et la société a déclaré que le nouveau service est conforme à la Health Insurance Portability and Accountability Act, ou HIPAA.

Gupta a déclaré qu’en tant que patiente, interagir avec le système de santé peut sembler une expérience très fragmentée et stimulante. Elle est donc ravie de voir comment les cliniciens peuvent à terme tirer parti des nouveaux outils de Google pour créer une image plus complète.

« Pour moi, relier les points du point de vue du patient est depuis longtemps un parcours de soins de santé, mais c’est difficile », a déclaré Gupta. « Maintenant, nous sommes arrivés à un point où l’IA s’avère utile dans ces cas d’utilisation très pratiques. »