Google annonce de jolis outils de confidentialité pour les photos, la recherche et Chrome

Google a annoncé aujourd’hui un ensemble de fonctionnalités axées sur la confidentialité sur Google I / O, y compris de nouveaux outils de mot de passe dans Chrome, mais en ce qui concerne les données, Google ajoute quelques outils très utiles pour vous aider à mieux protéger Google Photos, les résultats de recherche, et votre historique de localisation.

Bientôt à Google Photos et les appareils Pixel dans un premier temps, Google ajoute un Dossier verrouillé où vous pouvez stocker des photos potentiellement sensibles que vous ne voudriez peut-être pas que quelqu’un d’autre voie. Le dossier est protégé par mot de passe (ou empreinte digitale) et les photos qu’il contient ne s’afficheront pas dans votre grille ou votre chronologie lorsque vous faites défiler Google Photos.

Encore une fois, cela arrive d’abord aux appareils Pixel (probablement dans le cadre d’une suppression de fonctionnalités), puis s’étendra à d’autres appareils «tout au long de l’année».

Dans Recherche Google, Google ajoute une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de « suppression rapide« Les 15 dernières minutes de votre historique de recherche. Tout ce que vous ferez est d’ouvrir la recherche, appuyez sur votre photo de profil, puis recherchez l’option qui dit « Supprimer les 15 dernières minutes ».

Dans Google Maps, Google a annoncé qu’il commencerait à vous rappeler que vous avez activé l’historique de localisation lorsque vous parcourez votre chronologie Maps et à vous demander pourquoi Google en sait autant sur votre mouvement. Soigné.

Et enfin, Le nouveau gestionnaire de mots de passe de Google va ajouter un moyen d’importer les mots de passe d’autres gestionnaires de mots de passe, des intégrations plus approfondies avec Chrome et Android pour remplir les mots de passe entre les sites et les applications, plus d’alertes de mot de passe et un moyen intelligent de corriger les mots de passe compromis à la volée.

Google ne nous a pas vraiment donné de calendrier pour tout cela, mais nous espérons le voir assez tôt.

// Google