Google annonce Bard : un rival ChatGPT alimenté par l’IA qui sera bientôt présenté dans la recherche

Les chatbots alimentés par l’IA pourraient être la prochaine grande nouveauté pour les moteurs de recherche Internet. Microsoft le croit certainement et a récemment investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, les créateurs de ChatGPT. Microsoft vient d’annoncer que le modèle d’IA sera intégré à Bing et Edge, le moteur de recherche et le navigateur de l’entreprise qui sont jusqu’à présent loin derrière les alternatives de Google en termes de parts de marché.

Google a des plans similaires, bien qu’il utilisera ses recherches internes. Le PDG Sundar Pichai a présenté Bard, un “service d’IA conversationnel expérimental”. Il sera intégré à un produit de base de Google, la recherche, et sera d’abord disponible pour les “testeurs de confiance” avant de devenir accessible au grand public “dans les semaines à venir”.







Bard peut répondre directement aux questions au lieu de simplement vous diriger vers des sites qui pourraient avoir la réponse

Que pouvez-vous faire avec Barde ? Au lieu de taper des mots-clés pour trouver un site qui pourrait avoir une réponse à votre question, vous pouvez simplement demander à l’IA. Il extraira des informations fraîches du Web, en utilisant plusieurs sources et les distillera en quelque chose de facile à lire.

Par exemple, si vous voulez apprendre à jouer d’un instrument de musique, vous pouvez utiliser Bard pour vous aider à décider lequel – une guitare serait-elle plus facile ou un piano ? Combien de pratique avez-vous besoin? Plusieurs sites fournissent plusieurs réponses, que Bard résumera en quelques paragraphes faciles à lire.

Il y a une question de combien vous pouvez faire confiance à ses réponses. Par exemple, quelqu’un a souligné que les informations de la vidéo de démonstration ci-dessous sont faux – le JWST n’a en fait pas pris la toute première photo d’une planète en dehors de notre propre système solaire. Une recherche rapide sur Google révèle Cet article de 2008, qui dit que le télescope Hubble a pris la première photo d’une exoplanète (et explique pourquoi certaines affirmations encore plus anciennes de telles photos ne sont pas largement acceptées).





Bard est construit sur LaMDA de Google, abréviation de Language Mode for Dialog Applications, plus précisément une version allégée de LaMDA. C’est plus petit que le modèle complet, ce qui signifie qu’il nécessite moins de puissance de calcul pour fournir des réponses – ce qui sera important lorsque Google essaiera de faire évoluer Bard au point où il pourra répondre aux questions de millions d’utilisateurs.

En ce qui concerne la précision, l’équipe interne de Google et bientôt les testeurs fourniront des commentaires pour s’assurer que les réponses que vous obtenez de Bard sont sûres et fondées. Tu peux lire ce post de l’année dernière, qui décrit les objectifs clés – qualité, sécurité et ancrage – et comment ils ont été atteints grâce à la formation et à l’ajustement.

Google utilisera sa technologie d’intelligence artificielle dans ses propres produits, mais à partir de mars, il invitera les développeurs, les créateurs et les entreprises à participer et à créer de nouvelles choses à l’aide de l’API Generative Language, qui sera (au moins initialement) alimentée par LaMDA.

En d’autres termes, il y aura une explosion cambrienne d’IA bavardes dans les mois à venir et elles pourraient changer notre façon de naviguer sur Internet. Et pas seulement Internet, Pichai a promis que d’autres annonces liées à l’IA arriveront bientôt.

PS. Si vous vous demandez si ChatGPT répond correctement à la question sur le télescope spatial James Webb, la réponse est non. ChatGPT a été formé sur d’anciennes données (vers 2020), avant le lancement du JWST, il ne parle donc que de ce que le télescope pourrait découvrir au futur. C’est en partie la raison pour laquelle Google souligne que Bard utilise de nouvelles données, ce qui signifie qu’il peut fournir des réponses à jour.

