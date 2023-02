Google améliore les navigateurs intégrés à l’application, ils peuvent désormais partager l’écran avec l’application

De nombreuses applications Android affichent du contenu Web en elles-mêmes, ce qui empêche l’utilisateur d’aller et venir entre l’application et le navigateur, par exemple lorsqu’il appuie sur un lien dans Gmail. Une façon de le faire est d’utiliser le composant WebView, mais Google pense que les onglets personnalisés sont la meilleure solution et il les a maintenant encore améliorés avec quelques améliorations.

Le premier est les onglets personnalisés partiels. Au lieu de remplir tout l’écran, le contenu Web ne peut désormais couvrir que la moitié, ce qui améliore l’expérience multitâche puisque vous pouvez toujours utiliser l’application (par exemple, continuer à lire l’e-mail). Vous pouvez utiliser quelque chose comme le mode écran partagé pour obtenir le même effet, mais cela nécessite une interaction supplémentaire. Le développeur de l’application décide de la taille initiale de l’onglet partiel, l’utilisateur est toujours libre d’aller en plein écran s’il le préfère.

Les onglets personnalisés sont une fonctionnalité fournie par le navigateur Web choisi par l’utilisateur. Si ce navigateur ne prend pas en charge les onglets personnalisés partiels, un onglet plein écran sera utilisé à la place. Évidemment, Chrome prend en charge cette fonctionnalité, mais les autres navigateurs aussi.

Cependant, si vous choisissez Chrome, l’onglet personnalisé prendra en charge les fonctionnalités habituelles de Chrome, notamment le remplissage automatique des champs de texte et des champs de mot de passe.

Source | Via