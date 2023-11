Lors de la dernière vague de réductions d’effectifs dans les entreprises, plusieurs poids lourds de l’industrie technologique ont annoncé cette semaine de nouvelles réductions d’effectifs.

Google a annoncé des suppressions au sein de son équipe Utilisateurs et Produits, chargée de traiter les plaintes des utilisateurs concernant ses services grand public, l’information signalé.

Selon la porte-parole de Google, Flavia Sekles, les licenciements n’ont concerné qu’une poignée de postes au sein d’une division qui en compte des centaines, même si le nombre précis d’employés concernés n’a pas été divulgué.

Il s’agit de la cinquième série de suppressions d’emplois chez Google depuis septembre, les précédentes réductions ciblant les services gérant Google News, le recrutement et les services d’assistant vocal. Alphabet, la société mère de Google, a également récemment procédé à sa troisième série de licenciements cette année dans sa division Waymo.

Pendant ce temps, le géant des médias sociaux Snap rationalise ses opérations, réduisant ses effectifs de près de 20 chefs de produit. Cette décision fait suite à une série de départs très médiatisés des plus hauts échelons de l’entreprise au cours des trois derniers mois, notamment le départ imminent de sa vice-présidente de longue date de l’ingénierie, Nima Khajehnouri, dont le dernier jour est prévu pour le 1er décembre, comme l’a confirmé un Appelez le porte-parole à l’information.

Chez Amazon, le titan du commerce électronique a initié des suppressions d’emplois dans sa division musique, selon un rapport de Reuters. Les efforts de réduction des effectifs de cette année ont touché plus de 27 000 employés dans le monde, les derniers préavis ayant été adressés aux travailleurs d’Amérique latine, d’Amérique du Nord et d’Europe.

Bien que le nombre exact d’employés concernés n’ait pas été divulgué, un porte-parole d’Amazon a déclaré : « Nous surveillons de près nos besoins organisationnels et donnons la priorité à ce qui compte le plus pour les clients et la santé à long terme de nos entreprises. »

Aucune demande de licenciement récente n’était disponible dans les principaux centres d’emploi de l’entreprise comme Washington, New York ou la Californie.

Le site Web de logement Zillow a également annoncé une nouvelle série de licenciements une semaine après la publication de ses résultats du troisième trimestre. L’entreprise aurait licencié près de deux douzaines de travailleurs répartis dans plusieurs équipes, ce qui représente moins de 1 % de l’effectif de l’entreprise, selon Actualités immobilières.

Un porte-parole de Zillow a déclaré que les réductions faisaient partie d’un audit normal.

“Nous avons récemment pris la décision difficile de restructurer les équipes et de supprimer un petit nombre de postes dans des domaines limités”, ont-ils déclaré, soulignant que les licenciements n’étaient pas nécessairement une réduction des effectifs totaux.