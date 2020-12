Google propose une large gamme de services d’abonnement, allant du stockage en nuage avec Google One, à la musique et au contenu similaires à YouTube et YouTube Music. Bien que la plupart des services de la société soient toujours gratuits, la société a récemment créé des services d’abonnement dans le cadre de son plan d’affaires. Désormais, Google fait également la promotion de ses services d’abonnement avec une page de destination dédiée «Abonnements» sur le Google Store. Cependant, la page de destination « Abonnements » n’apparaît pas encore sur le Google Store en Inde.

Selon un rapport de 9to5Google, la page Abonnements apparaît désormais en haut du Google Store, du moins aux États-Unis. En outre, le rapport indique que la page de destination « Abonnements » se fait au détriment des accessoires. Les offres sont réparties en quatre catégories – Spectacles et musique qui comprend YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music Premium, Jeux qui comprend Stadia Pro et Google Play Pass, Stockage et sécurité qui comprend Google One et Nest Aware, et Plan de téléphone qui inclut Google Fi.

Parmi tous les services d’abonnement, YouTube est l’un des plus populaires du géant californien de Mountain View. Selon un rapport, YouTube TV comptait 3 millions de clients aux États-Unis, tandis que YouTube Premium (y compris YouTube Music) était à 30 millions au troisième trimestre 2020. YouTube Play Pass est un autre effort de Google qui propose des jeux Android sans publicité et déverrouille tout en – achats d’applications. Google One, en revanche, propose aux utilisateurs un stockage en nuage pour stocker leurs données.

Google affirme que son matériel fonctionne également mieux si l’utilisateur est un abonné payant pour les services de l’entreprise. « Faites passer vos produits Google au niveau supérieur avec un contenu premium, un stockage dans le cloud, des fonctionnalités de sécurité et plus encore », indique le site Web du Google Store.