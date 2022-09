Google a annoncé lundi plusieurs mises à jour de ses produits axées sur l’équité en matière de santé, y compris un ajout à Search qui fournit des informations sur les programmes d’assurance publics tels que Medicare et Medicaid.

Dans un article de blog, le géant de la technologie a déclaré que les utilisateurs verront les conditions d’éligibilité et comment s’inscrire lorsqu’ils rechercheront des plans de santé Medicare ou Medicaid. Les personnes actuellement couvertes par Medicaid pourront également filtrer les fournisseurs à proximité qui acceptent ces plans, ainsi qu’un filtre précédemment ajouté pour les plans Medicare.

“Au cours des prochaines semaines, lorsque les gens rechercheront ces programmes, ils verront des informations supplémentaires sur les conditions d’éligibilité et le processus d’inscription pour votre État et le gouvernement fédéral”, a déclaré Hema Budaraju, directrice principale de l’impact social des produits, de la santé et de la recherche, à Google a déclaré lors du sommet sur l’équité en matière de santé de l’entreprise. “Nous pensons que cela peut aider les gens à s’inscrire plus facilement à ces programmes.”

De plus, YouTube a révélé THE-IQ, un partenariat avec la Kaiser Family Foundation pour aider les organisations à créer un contenu vidéo informatif de haute qualité sur des sujets de santé comme la santé mentale, les soins maternels et l’accès aux soins.

YouTube et KFF offriront un financement de démarrage et une aide à la production vidéo à la Loveland Foundation, qui créera des vidéos sur l’accès à la santé mentale pour les femmes et les filles noires ; le National Birth Equity Collaborative, qui se concentrera sur les soins de santé et les résultats des mères noires ; et le Health Equity Leadership and Exchange Network du Satcher Health Leadership Institute, qui travaillera sur les causes profondes et les moteurs des inégalités en santé.

“Je pense particulièrement à cette époque, où nous voyons la désinformation si répandue [and] les efforts de désinformation ciblés qui sont là pour saper la confiance dans la science et l’information. Il est vraiment essentiel que nous amplifiions des voix crédibles et que nous les fournissions de manière à ce que les gens puissent s’y identifier et s’y connecter », a déclaré Tina Hoff, vice-présidente principale de KFF et directrice exécutive du programme Social Impact Media de l’organisation.

Google a également annoncé qu’il élargirait son programme de recherche sur l’équité en santé, annoncée pour la première fois au printemps dernier sous le nom de Fitbit Health Equity Initiative. Le programme élargi, désormais appelé Google Health Equity Research Initiative, offrira à des chercheurs sélectionnés dans des établissements universitaires et des organisations à but non lucratif aux États-Unis un accès à un financement direct, des crédits Google Cloud, des appareils Fitbit et les services de la plate-forme d’analyse Fitabase.

LA GRANDE TENDANCE

Google a ajouté plusieurs mises à jour à la recherche qui visent à fournir plus d’informations sur les services de santé en un coup d’œil. En mars, le géant de la technologie a déclaré qu’il était lancement d’une nouvelle fonctionnalité qui donne aux utilisateurs une liste des rendez-vous disponibles lors de la recherche d’un fournisseur spécifique. Il a également ajouté un outil à la fin de l’année dernière qui aide les utilisateurs à trouver des fournisseurs sur le réseau.

À la suite de la décision Dobbs qui a annulé Roe v. Wade, Google a également apporté des modifications liées à l’avortement à ses outils. Suite à la pression des démocrates du Congrès, Google a déclaré qu’il étiqueter clairement les établissements de santé qui pratiquent des avortements dans Search et Maps pour les différencier des centres de grossesse en situation de crise, qui tentent de dissuader les gens de se faire avorter et peut ne pas fournir d’informations médicales précises.

Le géant de la technologie a également déclaré qu’il le ferait supprimer automatiquement l’historique de localisation lorsque les utilisateurs visitent des lieux sensibles comme les cliniques d’avortement.

La désinformation sur la santé est devenue une préoccupation majeure sur les plateformes de médias sociaux comme YouTube. Une analyse publié plus tôt ce printemps dans Santé mondiale BMJ ont trouvé environ 11% des vidéos les plus vues de YouTube sur les vaccins COVID-19, représentant 18 millions de vues, contredisent les informations de l’Organisation mondiale de la santé ou du CDC.

Youtube a déployé de nouvelles directives concernant la désinformation sur les vaccins l’année dernière et a élargi les fonctionnalités qui identifient la source et le contexte derrière les vidéos sur la santé et fournissent du contenu provenant de sources médicales en tête des résultats.