Google ajoute les couleurs bleu et porcelaine aux Pixel Buds Pro

Google a profité de l’occasion de son grand lancement de Pixel 8 et Watch 2 pour dévoiler deux nouvelles couleurs des Pixel Buds Pro. Il s’agit d’une porcelaine blanc cassé et d’un bleu qui correspondent aux nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Les Pixel Buds Pro sont par ailleurs inchangés, en termes de spécifications et de prix. Ils coûtent 199 $ ou 229 € et sont désormais disponibles en six couleurs au total : corail, brouillard, charbon, citronnelle, bleu et porcelaine.











Les Google Pixel Buds Pro

Les Pixel Buds Pro sont des écouteurs riches en fonctionnalités. Ils disposent d’une suppression active du bruit avec mode transparence, d’un assistant Google mains libres, d’une connexion multipoint pour une commutation transparente entre les appareils et jusqu’à 31 heures d’autonomie.











Google Pixel Buds Pro en porcelaine