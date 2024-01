Google ajoute la fonctionnalité de partage rapide de Samsung à tous vos appareils Android

Apple a Largage aérien. Android a maintenant Quick Share.

Au CES 2024, Google a annoncé Quick Share, une collaboration avec Samsung pour une méthode de partage unifiée pour les appareils Android et Chromebook. Samsung a présenté Quick Share cette semaine au Galaxy Unpacked 2024, donnant aux utilisateurs un aperçu plus approfondi du fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité de partage. Le nouveau Quick Share sera livré par défaut sur le Samsung Galaxy S24, également annoncé lors de l’événement de cette semaine.

Depuis plusieurs années maintenant, Samsung et Android utilisent leurs propres fonctionnalités de partage, qui fonctionnent sur tous les appareils, mais pas parfaitement.

Le nouveau Quick Share cherche à combler le fossé existant et à offrir toutes les meilleures fonctionnalités de partage des services Google et Samsung à un plus grand nombre d’utilisateurs d’Android.

Google et Samsung annoncent une nouvelle façon de partager des fichiers

Pour être clair, Quick Share n’est pas nouveau. Samsung dispose de Quick Share depuis 2020 et Android dispose de sa fonction de partage unique, Partager à proximitédepuis à peu près à la même époque, mais les deux sociétés collaborent désormais sur une méthode de partage unique entre Android sous le nom de Quick Share.

Bien que les deux protocoles de transfert de fichiers existants soient similaires, il existe plusieurs différences majeures entre Quick Share et Near Share. Samsung a créé Quick Share pour les appareils Samsung uniquement ; la fonction de partage ne fonctionne pas avec d’autres appareils Android non Samsung (sans quelques solutions de contournement). D’un autre côté, le partage à proximité de Google est disponible pour tous les appareils Android, y compris Samsung, mais certaines fonctionnalités disponibles dans Quick Share sont absentes du partage à proximité, comme l’envoi de fichiers à plusieurs appareils à la fois.

Le nouveau Quick Share facilitera le partage de photos, vidéos, documents et autres fichiers entre les appareils Samsung et Google. Google

Heureusement, si vous êtes un utilisateur d’Android, vous n’avez plus à vous soucier de choisir entre les deux car ils seront bientôt sous le même toit.

Avec la nouvelle icône Quick Share sur votre appareil, vous verrez une liste de tous les appareils disponibles à proximité sur lesquels vous pouvez partager des photos, des vidéos et des fichiers. Si les problèmes de confidentialité vous inquiètent, vous pouvez configurer qui peut découvrir votre appareil et vous envoyer des fichiers : choisissez entre tout le monde, uniquement vos contacts ou uniquement vos propres appareils.

Quick Share sera déployé sur tous les appareils disposant actuellement du partage à proximité en février. Google a également annoncé qu’il travaillait avec LG pour apporter Quick Share à Windows en tant qu’application préinstallée.

Google a également annoncé des mises à jour de Chromecast au CES

Google Chromecast, qui vous permet de diffuser de la vidéo et de l’audio depuis vos appareils Android, Google et Apple, reçoit quelques mises à jour, a annoncé Google au CES 2024.

Pour commencer, vous pourrez bientôt utiliser Fast Pair pour connecter rapidement des appareils Bluetooth au Chromecast avec le dongle de streaming Google TV et les téléviseurs intelligents Google compatibles.

Il vous suffit de mettre votre accessoire en mode appairage et vous pourrez ensuite vous connecter rapidement à votre téléviseur. Google

Vous pouvez désormais également diffuser du contenu TikTok depuis votre téléphone vers n’importe quel appareil Chromecast intégré, vous permettant ainsi de faire défiler votre flux ou de regarder des vidéos en direct de TikTok sur votre téléviseur intelligent compatible.

Chromecast sera également disponible sur davantage d’appareils en tant que fonctionnalité intégrée, notamment la série TV LG 2024 et LG Hospitality and Healthcare, afin que vous puissiez facilement diffuser des émissions de télévision et des films sur des téléviseurs LG compatibles dans votre chambre d’hôtel sans avoir à vous connecter et à hors de toute application de streaming tierce.

Si vous aimez la musique et les podcasts, vous pourrez bientôt diffuser tout ce que vous écoutez sur Spotify ou YouTube Music depuis votre téléphone Pixel compatible vers votre tablette Pixel connectée.

