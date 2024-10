Google ajoute de nouvelles fonctionnalités pour Pixel avec le déploiement d’Android 15

Google déploie aujourd’hui Android 15 sur les appareils Pixel. Il ajoute également de nouvelles fonctionnalités via la sortie Pixel d’octobre, notamment une photographie améliorée en basse lumière sur Instagram et la prise en charge de la photographie et de la vidéo sous-marines.

Android 15 dispose d’une fonctionnalité d’espace privé qui vous permet de masquer et de verrouiller des applications derrière un code PIN ou un verrou biométrique distinct, un peu comme la fonctionnalité de masquage et de verrouillage des applications d’iOS 18.

La nouvelle mise à jour logicielle comporte également de nouvelles mesures de protection contre le vol, telles que l’exigence d’une authentification supplémentaire si quelqu’un tente de retirer votre carte SIM ou de désactiver Find My Device. De plus, après plusieurs tentatives infructueuses de modification des paramètres sensibles en devinant votre mot de passe ou votre code PIN, le système verrouillera l’appareil.

Crédits images :Google

Android 15 apporte également des fonctionnalités telles qu’une barre des tâches avec la possibilité d’épingler des applications et des paires d’applications pour un écran partagé pour les pliables et les tablettes. Il ajoute également la prise en charge de la connexion en un seul clic pour les mots de passe enregistrés et la messagerie satellite lorsqu’il n’y a pas de connexion réseau ou Wi-Fi.

Chute de pixels en octobre

La sortie Pixel d’octobre apporte des améliorations pour la photographie en basse lumière directement sur Instagram pour tous les appareils Pixel à partir du Pixel 6 (à l’exclusion de la série Pixel A).

Crédits image : Google

Google a ajouté une fonctionnalité Audio Magic Eraser à la série Pixel 8 : elle donne aux utilisateurs la possibilité de baisser le volume de certains sons. Le nouveau Pixel Drop leur permet d’augmenter et de diminuer le volume de différentes sources. De plus, les utilisateurs peuvent également augmenter et diminuer le volume de diverses personnes dans la vidéo.

Crédits image : Google

La société déploie également des mesures de protection contre le vol pour le Pixel 6 et les appareils plus récents, notamment le verrouillage automatique de votre téléphone lorsque quelqu’un tente de vous l’arracher. Google a déclaré qu’il utilise l’IA pour détecter ce mouvement lorsque quelqu’un s’empare du téléphone et court, fait du vélo ou s’en va.

De plus, la société propose des fonctionnalités telles que les verrous de détection de vol à tous les appareils fonctionnant sous Android 10 et supérieur.

Tous les appareils Pixel à partir du Pixel 6 et des versions ultérieures reçoivent des recommandations de widgets ; la nouvelle application météo Pixel mise à jour ; suivi des données polliniques en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni ; filtrage des appels au Royaume-Uni et au Japon ; Prise en charge de Gemini Live pour les conversations audio IA en France, en Allemagne, au Brésil, en Inde, en Espagne et en Amérique latine ; et un accès plus facile au mode Astrophotographie avec un bouton coulissant en mode Night Sight.

Avec le Pixel Drop d’octobre, les propriétaires de la série Pixel 9 peuvent utiliser un boîtier étanche pour capturer des vidéos et des photos sous l’eau pendant la plongée en apnée ou la natation. La société a déclaré qu’elle mettait à jour l’application appareil photo pour représenter de meilleures couleurs lors de la prise de vue sous l’eau. Le Pixel 9 prend également en charge l’extension Gemini pour les captures d’écran Pixel, vous pouvez donc faire appel à Gemini pour trouver quelque chose dans votre bibliothèque de captures d’écran.

Google déploie la possibilité de parler à Gemini sans sortir votre téléphone si vous possédez les Pixel Buds Pro 2, les Pixel Buds Pro, les Pixel Buds A-Series et les Pixel Buds d’origine.

La société ajoute des économiseurs d’écran avec les commandes de la maison, des économiseurs d’écran avec des horloges et la possibilité de partager, de mettre en favoris ou d’archiver des photos à partir de l’économiseur d’écran du cadre photo sur la tablette Pixel. Dans les semaines à venir, il déploiera également la possibilité de transférer des médias, comme une piste Spotify ou une vidéo YouTube, de manière transparente vers une tablette Pixel depuis le Pixel 6 Pro, le Pixel 7 Pro, le Pixel Fold, le Pixel 8 Pro. , le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold.

De plus, Google propose des réactions par e-mail emoji et une application de contact mise à jour avec un accès plus facile aux contacts favoris sur toutes les montres Pixel.