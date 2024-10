Google Agenda reçoit une mise à jour Material 3

Google Agenda est en train d’être rafraîchi: de nouvelles mises à jour de Material 3 seront déployées auprès des utilisateurs de Google dans les prochains mois, alignant la conception de l’application sur d’autres comme Gmail et Drive. Matériel 3 est la dernière itération du langage de conception open source de Google, qui comporte également des composants adaptatifs qui ajustent vos icônes, paramètres et autres éléments d’interface utilisateur pour qu’ils correspondent à un jeu de couleurs sélectionné.

En plus des coins arrondis et des barres supérieures et latérales grises, les modifications matérielles 3 apportées à Google Agenda incluent les éléments suivants :

Boutons, boîtes de dialogue et barres latérales modernisés et accessibles

Typographie avec le design personnalisé de Google

Une iconographie fraîche, « lisible et nette »

Le calendrier dispose également d’un mode sombre afin que les utilisateurs puissent choisir entre clair, sombre ou la valeur par défaut de l’appareil. Selon Google, ces mises à jour seront cohérentes dans l’ensemble du calendrier sur le Web, y compris dans la vue de la liste des tâches.

La refonte sera disponible pour les clients Google Workspace, les abonnés Workspace Individual et ceux disposant de comptes Google personnels. Si vous ne voyez pas encore les changements, ne vous inquiétez pas : Google indique qu’ils seront déployés vers les domaines à lancement rapide dans les deux prochaines semaines et vers d’autres utilisateurs dans le cadre d’un déploiement étendu commençant le 2 décembre.

Si vous souhaitez passer votre calendrier en mode sombre une fois que vous recevez la mise à jour, accédez à Paramètres > Apparence et sélectionnez Clair, Foncé ou Appareil par défaut.