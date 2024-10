Google Agenda bénéficie d’un design actualisé et d’un mode sombre

Google réorganise l’interface Web de Google Agenda conformément à sa conception matérielle 3 directives et ajout de la prise en charge du mode sombre.

La mise à jour s’applique aux contrôles tels que les boutons, les boîtes de dialogue et les barres latérales qui sont plus « modernes et accessibles », a indiqué la société. Captures d’écran sur le Blogue Google Workspace montrent que les boutons et les boîtes de dialogue ont désormais des bords arrondis et que les jeux de couleurs ont également été retouchés.

Google met également à jour les icônes et les polices de caractères dans l’interface utilisateur du calendrier pour améliorer la lisibilité et la clarté.

Google Agenda bénéficie enfin du support du mode sombre Crédits images : Google

La meilleure partie de cette mise à jour (du moins pour moi) est la prise en charge du mode sombre. Vous pouvez choisir parmi trois options : mode clair, mode sombre ou défaut de l’appareil.

Google a ajouté que ces mises à jour de conception s’appliqueront également à la liste d’affichage des tâches. La mise à jour devrait être déployée dans les prochaines semaines.