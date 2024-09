Google Agenda arrive sur la page Nouvel onglet de Chrome pour Workspace

Chrome pour ordinateur de bureau reçoit une poignée de mises à jour d’entreprise, les utilisateurs de Workspace pouvant bientôt voir leur calendrier Google sur la page Nouvel onglet (NTP).

Cette carte Google Agenda apparaîtra sous la barre de recherche et les raccourcis favicon. Elle affichera une réunion à venir avec le compte à rebours, le lieu et toutes les pièces jointes, comme les documents et les diapositives. Il existe également un gros bouton « Rejoindre la réunion » pour la participation par vidéo.

Vous verrez ci-dessous le reste de votre emploi du temps quotidien. La page Nouvel onglet de Calendrier pour Chrome est désormais déployée pour les clients Google Workspace. Appuyez sur l’icône en forme de crayon dans le coin inférieur droit de la page Nouvel onglet pour l’activer/la désactiver.







Cela rejoint la carte de suggestions de Google Drive qui peut afficher les fichiers pertinents, ainsi que la manière dont Chrome expérimente les suggestions de pages « en fonction des onglets que vous avez ouverts sur vos autres appareils ».

Parallèlement, les administrateurs de Workspace peuvent définir des raccourcis de site similaires à ceux de @Gemini. Par exemple, les administrateurs peuvent faire apparaître « Rechercher Salesforce ».







Au cours des prochaines semaines, Chrome bénéficiera également d’un nouveau flux de connexion qui offrira « plus de transparence aux utilisateurs professionnels » en « leur permettant de savoir plus facilement qu’ils sont dans un navigateur géré et en leur permettant de séparer plus clairement leurs profils Chrome professionnels et personnels ».

Cela permettra aux employés de « déplacer tous les signets, extensions ou autres données de navigateur existants vers leur profil professionnel à partir de leur profil personnel, ou de les conserver séparément ».

Désormais, les utilisateurs professionnels auront une visibilité sur la manière dont leur profil et leur appareil sont gérés et sur les types de données auxquels leur organisation a accès.







