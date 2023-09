Google affrontera le DOJ dans le premier grand procès de monopole technologique depuis des décennies

Sundar Pichai, PDG de Google (: et Jonathan Kanter, procureur général adjoint chargé de l’antitrust au ministère américain de la Justice (à droite). Getty Images

Le plus grand procès pour monopole technologique depuis la contestation du ministère de la Justice Microsoft il y a plus de 20 ans devrait commencer mardi, ouvrant un nouveau chapitre dans la lutte contre les monopoles aux États-Unis. Au cours des prochains mois, le DOJ et un groupe de procureurs généraux de l’État présenteront leurs arguments auprès d’un juge du tribunal de district de Washington pour expliquer pourquoi. Google a violé la loi anti-monopole en concluant des accords exclusifs avec des fabricants de téléphones mobiles et des fabricants de navigateurs pour faire de son moteur de recherche le moteur de recherche par défaut pour les consommateurs. Google à son tour, cherchera à expliquer au juge pourquoi son comportement n’est pas anticoncurrentiel et offre au contraire une meilleure expérience aux consommateurs. Alors que ce procès marque la première procédure antimonopole majeure du secteur technologique depuis des décennies, Google est carrément au milieu de ses batailles antitrust. Elle a déjà été confrontée à d’importantes amendes pour ses pratiques concurrentielles en Europe, et des mois après avoir conclu ses arguments lors du procès en recherche, elle s’apprête à faire face à un deuxième défi de la part du DOJ du district oriental de Virginie concernant son activité de technologie publicitaire. L’enjeu de ce procès est l’opportunité pour le DOJ de prouver qu’il peut mener avec succès une affaire anti-monopole à l’ère numérique moderne. Le DOJ s’efforcera probablement de montrer que l’application des lois antitrust, et non leur absence, est ce qui peut débloquer l’innovation, tout comme beaucoup pensent que sa victoire dans l’affaire Microsoft a ouvert la voie à une génération d’entreprises, dont Google, pour prospérer dans un un écosystème Internet plus ouvert. Pour Google, l’entreprise se bat pour préserver une pratique commerciale de longue date qu’elle considère comme un moyen important de rendre ses produits de recherche accessibles aux consommateurs, ce qui, selon elle, crée la meilleure expérience pour eux. Voici à quoi s’attendre alors que le procès commence mardi.

De quoi parle le procès

L’essai portera principalement sur deux types d’accords que Google a conclus avec d’autres sociétés. Un type d’accord concerne les paiements que Google effectue aux fabricants de navigateurs, tels que Pomme être le moteur de recherche par défaut sur le navigateur Safari de l’iPhone et sur d’autres appareils. L’autre type concerne les contrats de Google avec les fabricants de téléphones qui exécutent le système d’exploitation Android de Google, qui les obligent à précharger certaines applications Google. Le gouvernement fait valoir que ces arrangements ont bloqué d’importants canaux de distribution pour la recherche, créant d’énormes barrières à l’entrée pour les moteurs de recherche concurrents. En raison de la prétendue position dominante de Google sur le marché, le gouvernement affirme que ces mesures ont violé la loi antitrust en maintenant illégalement un monopole. Les États feront également valoir une affirmation supplémentaire : Google n’a pas réussi à rendre son outil populaire de publicité sur les recherches, Search Ads 360 (SA360), suffisamment interopérable avec Bing de Microsoft. Au lieu de cela, affirment-ils dans la plainte, Google « favorise la publicité sur sa propre plate-forme et oriente les dépenses des annonceurs vers lui-même en refusant artificiellement aux annonceurs la possibilité d’évaluer les options qui les serviraient le mieux ». Le procureur général du Colorado, Phil Weiser, qui a dirigé la coalition d’États, a déclaré à CNBC dans une interview que leur cas et celui du DOJ « sont vraiment main dans la main ». « Les théories de ces affaires sont très compatibles, et le message principal des deux est que le pouvoir monopolistique de Google a été abusé, nuisant à la concurrence et aux consommateurs », a déclaré Weiser.

Le procureur général du Colorado, Phil Weiser, prend la parole lors d’une conférence de presse annonçant l’acte d’accusation des trois policiers d’Aurora et de deux ambulanciers paramédicaux d’Aurora pour la mort d’Elijah McClain le mercredi 1er septembre 2021. Aaron Ontiveroz | Groupe MédiasActualités | Le Denver Post via Getty Images

Un argument qui ne sera pas porté devant le tribunal concerne les allégations des États selon lesquelles Google aurait supprimé les fournisseurs de recherche verticale ou les services de recherche axés sur un sujet spécifique, comme Japper et Tripadvisor . Le juge n’a pas permis que cette réclamation avance. Pourtant, les experts antitrust interrogés pour cet article ont déclaré que, d’une certaine manière, cette omission pourrait en fait aider le gouvernement à présenter un argument plus simple et plus rationalisé en consacrant plus de temps à d’autres théories. Le gouvernement fera probablement valoir que le comportement de Google a étouffé l’innovation qui, autrement, bénéficierait aux consommateurs. Cela pourrait être dû au fait que les barrières élevées à l’entrée sur le marché pourraient décourager les concurrents et que le manque de concurrence pourrait diminuer l’incitation de Google à innover. Mais Google a soutenu que ses actions avaient des objectifs commerciaux légitimes et visaient à améliorer l’expérience du consommateur avec ses produits.

Points de conflit

Un sujet de désaccord probable concernera la manière dont le gouvernement définit le marché que Google aurait monopolisé. Même si Google n’a pas contesté la définition du marché général de la recherche dans sa requête en non-lieu, il pourrait néanmoins le faire dans ses plaidoiries. Alors que le gouvernement définit le marché général de la recherche comme incluant les concurrents directs de Google comme Bing et DuckDuckGo, Google a fait allusion à d’autres outils que les consommateurs utilisent couramment pour effectuer des recherches en ligne. Par exemple, dans un article de blog En prévision de sa défense, le président des affaires mondiales de Google, Kent Walker, a souligné un Renseignement privilégié rapport qui révèle que 60 % des recherches de produits aux États-Unis commencent le Amazone . Walker a écrit que l’abondance d’endroits où les consommateurs peuvent utiliser la recherche en ligne montre que Google n’a pas exclu la concurrence. Néanmoins, une grande partie du procès se concentrera probablement sur la question de savoir si les prétendus contrats d’exclusion de Google peuvent être considérés comme de mauvais actes utilisés pour renforcer son monopole. Cela signifie que ce comportement n’a pas d’objectif commercial légitime « outre l’agrandissement ou le maintien de votre pouvoir de marché », selon Rebecca Haw Allensworth, professeur antitrust à la Vanderbilt Law School. « Je pense que le juge est probablement enclin à conclure que Google dispose d’un pouvoir de monopole substantiel », a déclaré Bill Kovacic, qui enseigne l’antitrust à la faculté de droit de l’Université George Washington et est un ancien président de la FTC. « L’attention va donc se concentrer sur le comportement. Et l’un des principaux thèmes de Google sera que tout ce que nous faisons offre à l’utilisateur une meilleure expérience. Et que l’effet net de chaque pratique est d’améliorer la situation de l’utilisateur. soit autrement. » Une partie importante de l’affaire consistera à examiner les paiements effectués par Google à Apple pour assurer sa place de moteur de recherche par défaut de l’iPhone dans son navigateur Safari. D’un côté, le gouvernement peut faire valoir que les milliards de dollars que Google est censé dépenser pour ce poste montrent à quel point il considère ce placement précieux et le niveau de sacrifice que Google est prêt à accepter pour devenir le poste par défaut, selon Allensworth.

Le PDG de Google, Sundar Pichai (à gauche), et le PDG d’Apple, Tim Cook (à droite), écoutent le président américain Joe Biden s’exprimer lors d’une table ronde avec des chefs d’entreprise américains et indiens dans la salle Est de la Maison Blanche, le 23 juin 2023 à Washington, DC. Anna Moneymaker | Getty Images

D’un autre côté, a ajouté Allensworth, Google pourrait faire valoir qu’un placement bien en vue dans le navigateur d’Apple signifie plus d’attention pour ses propres annonceurs et, en fin de compte, plus de revenus, ce qui pourrait être une justification commerciale légitime. Allensworth a déclaré qu’elle s’attend à ce que le gouvernement fasse appel à des experts qui tentent de démontrer que les paiements pour placement par défaut « n’ont pas de sens sur le plan économique », au-delà d’un effort visant à éliminer les concurrents. Un élément supplémentaire qui sera discuté est la prétendue destruction de preuves par Google alors qu’il s’attendait raisonnablement à un litige. Le gouvernement a allégué que Google n’avait pas réussi à conserver les messages de discussion entre employés qui auraient dû être légalement retenus et dont la suppression automatique n’était pas autorisée. « Ce type de destruction et cette incapacité à préserver les preuves sont vraiment troublants », a déclaré Weiser. « Et le juge a dit que c’était quelque chose qu’il était prêt à considérer dans cette affaire. Et nous voulons juste souligner que lorsque le juge examine cette affaire, nous n’avons pas eu un accès complet aux preuves à cause du comportement de Google. » Google a déclaré que les responsables de l’entreprise « réfutent fermement les affirmations du DOJ ». « Nos équipes ont travaillé consciencieusement pendant des années pour répondre aux demandes de renseignements et aux litiges », a déclaré un porte-parole dans un communiqué plus tôt cette année. « En fait, nous avons produit plus de 4 millions de documents dans cette seule affaire, et des millions d’autres destinés aux régulateurs du monde entier. »

À quoi s’attendre mardi

Le premier jour du procès permettra de mettre en place les arguments pour ce qui pourrait prendre jusqu’à 10 semaines. Chaque partie fera ses déclarations liminaires avant que le DOJ ne commence à présenter son argumentaire principal. Cela signifie que le gouvernement fera appel à des témoins experts et à ceux de l’industrie pour l’aider à faire valoir ses arguments. Après que le DOJ aura terminé sa présentation principale, les États auront leur tour, suivis par Google. Par la suite, les plaignants auront probablement l’occasion de réfuter les arguments de Google. Les procès antitrust sont un long processus, et même si Google est reconnu responsable à ce stade, il pourrait y avoir une autre procédure distincte pour déterminer la meilleure solution pour résoudre les problèmes. Au cours des prochaines semaines, l’une des choses les plus intéressantes à surveiller sera de savoir qui sera appelé à témoigner. Outre des experts tels que des économistes, attendez-vous à voir des dirigeants de Google appelés à la barre, dont potentiellement le PDG Sundar Pichai. Le tribunal entendra probablement également les témoignages de tiers référencés dans l’affaire, comme Mozilla et Apple ou des concurrents comme Microsoft ou DuckDuckGo.

Ce qui est en jeu