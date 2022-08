Google affichera par défaut les fournisseurs d’avortement vérifiés dans la recherche de cliniques

Mark Isakowitz, vice-président des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google aux États-Unis et au Canada, a décrit la politique mise à jour dans un réponse aux questions du sénateur Mark Warner, D-Va., et de la représentante Elissa Slotkin, D-Mich.

Les utilisateurs pourront toujours voir un plus large éventail de résultats s’ils le souhaitent, y compris des organisations qui ne proposent pas d’avortements, a déclaré Isakowitz. Ces résultats de recherche locaux seront toujours étiquetés pour indiquer si les établissements proposent ou non des avortements.

Isakowitz a également noté que Google avait récemment fait des divulgations plus visibles sur les publicités liées à l’avortement indiquant si un établissement propose ou non des avortements.

“Lorsque les gens se tournent vers Google pour trouver des informations locales, notre objectif est de les aider à explorer facilement la gamme de lieux disponibles afin qu’ils puissent déterminer ceux qui leur sont les plus utiles”, a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué. “Pour un certain nombre de catégories pour lesquelles nous avons reçu la confirmation que les lieux offrent des services spécifiques, nous travaillons depuis plusieurs mois sur des moyens plus utiles d’afficher ces résultats. Nous déployons maintenant une mise à jour qui permet aux gens de trouver des lieux qui offrent les services qu’ils ont recherchés ou élargir leurs résultats pour voir plus d’options.”

La nouvelle norme s’appliquera également à d’autres recherches médicales pour lesquelles Google a la confirmation des services fournis, comme dans les recherches d’hôpitaux pour anciens combattants, selon le porte-parole. Et si les utilisateurs du service recherchent dans une zone donnée ne se présentent pas, Google leur proposera également la possibilité de regarder plus loin.

Warner a applaudi la mise à jour dans un communiqué.

“Je salue les changements que Google a annoncés aujourd’hui afin que les femmes qui demandent des services d’avortement ne soient pas dirigées vers de fausses cliniques qui trafiquent de la désinformation et ne fournissent pas de services de santé complets”, a-t-il déclaré. “Il est important de noter qu’il ne s’agit pas de faire taire les voix ou de restreindre la parole – il s’agit de renvoyer des résultats de recherche qui répondent avec précision à la requête d’un utilisateur et de donner aux utilisateurs des informations pertinentes pour leurs recherches.”

Peu de temps après l’annulation de la décision Roe par la Cour suprême, Google a déclaré en juillet qu’il s’efforcerait de supprimer rapidement l’historique de localisation des utilisateurs visitant des cliniques d’avortement ou d’autres sites médicaux. Les experts de la confidentialité ont sonné l’alarme sur la façon dont les recherches, les SMS, les données de localisation et d’autres informations pourraient être utilisées contre les demandeurs d’avortement et leurs prestataires en vertu de lois restrictives sur l’avortement, et ont appelé les entreprises technologiques à prendre des mesures pour limiter leur conservation des données en conséquence.

