Les internautes ne peuvent pas trouver les dernières nouvelles australiennes sur les recherches, car les médias affirment que Google fait preuve de force contre le code proposé par le Sénat du pays qui lui ferait payer les médias pour les nouvelles.

Depuis des jours, certains internautes se demandent pourquoi les recherches Google ont omis les dernières mises à jour de Sydney Morning Herald, du Daily Telegraph et d’autres sites d’information australiens. Maintenant, le géant de la technologie a admis qu’il effectuait une « expérience, »peaufinant son algorithme étroitement surveillé – et seuls les anciens liens sont affichés.

« Nous menons actuellement quelques tests qui toucheront chacun environ 1% des utilisateurs de la recherche Google en Australie pour mesurer les impacts des entreprises d’actualités et de la recherche Google les uns sur les autres »,un porte-parole de la société a déclaré au Sydney Morning Herald après s’être demandé pourquoi ses dernières nouvelles ne figuraient pas dans les recherches.

Il a dit que l’expérience se terminerait le mois prochain.

Le géant de la Silicon Valley est actuellement dans une bataille avec les régulateurs australiens sur des plans visant à forcer des plates-formes comme Google et Facebook à payer les médias pour utiliser leur contenu. Et les médias touchés par les omissions de recherche affirment que le géant de la technologie fait preuve de force dans une lutte contre la perspective de payer pour les nouvelles.

Un porte-parole de Nine, la société propriétaire du Sydney Morning Herald, a déclaré que l’expérience de Google était une décision du moteur de recherche de montrer « avec quelle facilité ils peuvent faire disparaître effectivement les fournisseurs de nouvelles australiens qui tombent en disgrâce sur Internet – une illustration effrayante de leur extraordinaire puissance commerciale. «

L’année dernière, la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs a proposé un nouveau code pour obliger les géants de la technologie à payer pour le contenu des nouvelles. Ce code est actuellement débattu par le Sénat du pays.

Les entreprises propriétaires du moteur de recherche combattent la proposition australienne et ont publié un message sur la page de lancement des recherches australiennes de Google exprimant leur opposition au code.

Le code a été conçu pour endiguer le saignement des fonds publicitaires des éditeurs de nouvelles vers les plateformes numériques et uniformiser la part des revenus. En 2020, en Australie, Google a réalisé 4,3 milliards de dollars et accaparé 53% des revenus publicitaires en ligne. Facebook a obtenu 28% et les 19% restants sont partagés par tous les autres.

