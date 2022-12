Google active Matter sur les appareils Nest Home et Android

Ce jeudi, Google lance officiellement la prise en charge de Matter sur les appareils Google Nest et Android. Matter est une nouvelle plate-forme de maison intelligente unifiée qui facilite l’interopérabilité entre les écosystèmes et permet à une plate-forme d’emprunter le support d’un appareil incompatible.

Google a ajouté la prise en charge de la plate-forme Matter sur Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub (1re et 2e génération), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google Home et Google Home Mini. Cela signifie que si vous possédez déjà l’un de ces appareils, il servira de pont entre Internet et les autres appareils compatibles Thread de votre maison.

Google confirme que davantage d’appareils Nest, y compris le thermostat Nest (2020) et le Nest Wi-Fi (non-Pro) seront mis à jour en 2023. Les téléphones Android prendront également en charge les appareils Matter et s’intégreront à Fast Pair pour ajouter rapidement un nouvel appareil à ta maison. Google apportera la prise en charge de Matter à la version iOS de l’application Google Home au début de l’année prochaine. Une fois qu’un appareil est sur votre réseau domestique, n’importe quelle application compatible avec Matter pourra le contrôler.

Matter utilise le Wi-Fi et le protocole “Thread” pour communiquer avec les appareils domestiques intelligents afin que les appareils domestiques intelligents eux-mêmes puissent devenir des nœuds dans un réseau maillé à la maison. De cette façon, les commandes vers les appareils domestiques intelligents n’ont pas besoin de rebondir vers un système basé sur le cloud, ce qui réduit la dépendance aux services cloud et réduit la latence entre la commande et la réaction.

Quelle que soit la marque de votre “routeur frontalier” Thread, la version 1.3.0 de Thread normalisera sa fonction entre les marques, de sorte que vous n’aurez pas plusieurs réseaux Thread en cours d’exécution dans votre maison.

Amazon a confirmé que 30 de ses appareils Echo seront compatibles avec Matter and Thread, et Apple a déjà déployé la prise en charge de Matter and Thread sur son HomePod Mini (2e génération) et Apple TV 4K (2e génération).

