Google active la vérification du mot de passe sur Android, lance cinq fonctionnalités d’utilisabilité

Google a développé six nouvelles fonctionnalités pour Android (et Android Auto) qui rendront votre téléphone plus sûr et plus facile à utiliser. Ceux-ci sont disponibles pour les téléphones assez anciens, ceux exécutant Android 9 et même Android 6 en une seule instance. Voici les nouveautés.

La vérification du mot de passe vous permettra de savoir si votre mot de passe a été exposé

Google a ajouté la fonctionnalité de vérification des mots de passe dans Chrome en 2019. Fondamentalement, Google garde une trace des hacks qui exposent les mots de passe – ces mots de passe sont désormais dangereux car les pirates peuvent facilement essayer de les utiliser pour se connecter.

Désormais, lorsque vous entrez un mot de passe dans une application à l’aide de la saisie automatique, vous recevrez un avertissement en cas de fuite de ce mot de passe et des instructions sur la marche à suivre. Cette fonctionnalité fonctionne sur les téléphones équipés d’Android 9 et supérieur.

Vous pouvez trouver plus de détails sur la vérification du mot de passe et comment l’activer ici.

L’application de messagerie peut programmer des textes

L’application Messages a été mise à jour (pour les téléphones fonctionnant sous Android 7 et supérieur) pour prendre en charge la planification d’un texte. Vous écrivez votre message à l’avance, choisissez l’heure à laquelle il doit être envoyé et l’application s’occupe du reste.

Pour activer la fonction, maintenez le bouton Envoyer enfoncé et vous verrez une fenêtre contextuelle vous permettant de choisir une heure et une date. Pour être clair, vous devez exécuter l’application Messages de Google pour que cela fonctionne.

TalkBack rend Android accessible aux utilisateurs aveugles et malvoyants

TalkBack est le lecteur d’écran d’Android. Vous pouvez naviguer dans toute l’interface utilisateur sans regarder l’écran en utilisant des commentaires et des gestes vocaux. Google a travaillé avec des communautés aveugles et malvoyantes pour développer des gestes plus intuitifs, un nouveau menu de contrôle de lecture et plus encore.

Vous pouvez télécharger Android Accessibility Suite pour bénéficier de TalkBack.

L’Assistant Google peut prendre des commandes même si le téléphone est verrouillé

L’Assistant Google a acquis de nouvelles compétences et vous pouvez désormais l’utiliser même si le téléphone est verrouillé. Vous pouvez dire des choses comme «Ok Google, règle une alarme» ou «Hey Google, fais jouer de la musique pop sur Spotify».

Vous pouvez également activer la fonction Résultats personnels de l’écran de verrouillage dans l’Assistant, qui vous permettra d’envoyer des textes et de passer des appels avec des commandes vocales.

Google Maps obtient un thème sombre

Tout a besoin d’un mode sombre – même Google Maps. Vous pouvez l’activer de façon permanente en allant dans les paramètres de l’application (appuyez sur l’image de votre compte en haut à droite), puis sur Thème et en choisissant «Toujours dans le thème sombre». «Always in Light Theme» est également disponible.

Android Auto utilise au mieux l’écran de votre voiture

Google a ajouté des raccourcis à l’écran de lancement d’Android Auto pour un accès rapide aux contacts. Vous pouvez également interroger l’assistant sur la météo, puis lui demander de régler le thermostat. Les voitures avec des écrans plus larges bénéficient d’une sorte de multitâche en écran partagé – elles peuvent afficher Google Maps et les commandes musicales côte à côte. Vous pouvez également régler ce qui apparaît sur l’écran de la voiture en configurant un écran de confidentialité.

Il y a plus. Vous pouvez définir des fonds d’écran et si vous vous ennuyez, vous pouvez jouer à des jeux vocaux comme des anecdotes et «Jeopardy!». Tout cela est disponible sur les téléphones avec Android 6.0 et plus récent.