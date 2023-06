Google accusé par l’UE d’avoir abusé de sa domination sur les technologies publicitaires

Google a été accusé d’avoir abusé de sa domination sur la technologie publicitaire pour écraser la concurrence alors que l’Union européenne a lancé un acte d’accusation antitrust qui menace de dissoudre certaines parties de l’entreprise lucrative, lançant un processus qui pourrait prendre des années à résoudre.

L’unité Alphabet Inc. avait favorisé son propre programme d’échange d’annonces par rapport à ses rivaux et renforcé le rôle central de l’entreprise dans la chaîne d’approvisionnement des technologies publicitaires ainsi que la capacité de Google à facturer des frais élevés pour son service, a déclaré Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence. mercredi en conférence de presse.

« Le point de vue préliminaire de la commission est donc que seule la cession obligatoire par Google d’une partie de ses services répondrait à ses problèmes de concurrence », a déclaré Vestager.

Bien qu’elle ait déclaré que Google pourrait être contraint de céder une partie de ses services de vente d’annonces si la commission décidait que la société avait agi illégalement, la réaction du marché à l’annonce a été modérée. Les enquêtes européennes mettent des années à se conclure et les amendes auparavant accrocheuses qui se chiffraient à des milliards n’ont eu que peu d’impact sur le cours de l’action de la société. Les États-Unis ont déjà poursuivi Google pour le même problème et le Royaume-Uni a une enquête ouverte.

Les actions de Google ont peu changé à New York après avoir chuté de 1,9 % à l’ouverture du marché. La commission va maintenant inviter Google à une audition où il pourra présenter ses arguments contre le point de vue préliminaire du bloc.

Les amendes de l’UE dépassant les 8 milliards d’euros n’ont pas ébranlé Google | Actions Alphabet depuis 2017

Fondamentalement, la Commission européenne a déclaré qu’une éventuelle ordonnance à Google de mettre en œuvre des mesures correctives comportementales pourrait ne pas être suffisante pour corriger le comportement abusif, ouvrant la porte à une éventuelle ordonnance contre Google pour séparer son activité de technologie publicitaire de ses services de base.

« Google reste déterminé à créer de la valeur pour nos partenaires éditeurs et annonceurs dans ce secteur hautement concurrentiel », a déclaré Dan Taylor, vice-président des annonces mondiales chez Google, dans un communiqué. « L’enquête de la commission se concentre sur un aspect étroit de nos activités publicitaires et n’est pas nouvelle. Nous ne sommes pas d’accord avec le point de vue de la CE et nous répondrons en conséquence. »

L’affaire de l’UE est une attaque directe contre la boîte noire de la publicité en ligne où Google calcule et propose automatiquement un espace publicitaire et des prix aux annonceurs et aux éditeurs lorsqu’un utilisateur clique sur une page Web. La publicité en ligne est l’activité la plus lucrative d’Alphabet, générant 80% des revenus totaux l’année dernière, totalisant environ 225 milliards de dollars.

Le nouveau procès-verbal fait suite à trois affaires antérieures de l’UE contre Google, dans lesquelles la société a accumulé plus de 8 milliards d’euros (8,6 milliards de dollars) depuis 2017 pour abus de position dominante sur son système d’exploitation mobile, son activité de recherche et ses opérations de publicité display. Google a continué à défendre son innocence.

Les soi-disant déclarations d’objections sont une étape formelle exposant les préoccupations de la Commission européenne concernant un comportement particulier qu’elle juge préjudiciable au marché. Mercredi, la branche antitrust de l’UE a appelé Google à proposer des solutions.

8 milliards d’euros et plus encore | Google a déjà fait face à trois amendes antitrust de l’UE depuis 2017

Alors que les procès-verbaux antitrust peuvent ouvrir la voie à des amendes pouvant atteindre 10 % des ventes mondiales d’une entreprise, ils approchent rarement ce niveau, ce qui signifie que l’impact sur les bénéfices des entreprises de la Silicon Valley est souvent atténué.

Au lieu de cela, les régulateurs à travers l’Europe se sont tournés vers l’insistance sur des remèdes difficiles – y compris des changements au modèle commercial des entreprises – qui peuvent être beaucoup plus onéreux. Ils ont également approuvé une série de nouvelles règles pour tenter d’agir avant qu’il ne soit trop tard pour empêcher les entreprises les plus puissantes de transformer les marchés en zones mortes de la concurrence.

Google occupe depuis longtemps une position clé dans laquelle il est en mesure de collecter des données permettant aux annonceurs de cibler les annonces, ainsi que de vendre des espaces publicitaires et de fournir la technologie qui permet aux annonceurs de trouver des éditeurs pour vendre leur espace.

L’UE a ouvert pour la première fois une enquête sur les pratiques de Google en matière de technologie publicitaire en 2021. L’enquête de la commission a examiné comment l’entreprise a pu entraver l’accès de ses rivaux aux données des utilisateurs pour la publicité en ligne, ainsi que la manière dont elle a pu bloquer les données pour son propre usage.

L’autorité britannique de la concurrence a également enquêté sur les pratiques de technologie publicitaire de Google. Des litiges contre le comportement de l’entreprise sont également en cours aux États-Unis dans le cadre de trois poursuites différentes intentées par le ministère américain de la Justice et un groupe d’États, une distincte d’un groupe d’États différent et une par des annonceurs et des éditeurs. Ces affaires pourraient bien aboutir à une ordonnance pour Google de séparer sa branche de technologie publicitaire de son cœur de métier.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)