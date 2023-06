Google accuse Microsoft de pratiques anticoncurrentielles dans le cloud Azure

Google qui a passé des années à se défendre contre les allégations de comportement monopolistique aux États-Unis et en Europe, rend publique sa propre plainte pour pratiques anticoncurrentielles de son rival de longue date Microsoft .

Dans une lettre adressée mercredi à la Federal Trade Commission, Google a allégué que Microsoft utilisait des conditions de licence injustes pour « verrouiller les clients » afin d’exercer un contrôle sur le marché de l’informatique en nuage.

La lettre a été envoyée en réponse à une large demande de la FTC demande de commentaire sur les agissements anticoncurrentiels potentiels dans l’industrie du cloud. Un porte-parole de la FTC a refusé de commenter davantage.

Google a désigné Microsoft dans la plainte, arguant que grâce à ses produits dominants Windows Server et Microsoft Offices, la société peut rendre difficile pour sa liste massive de clients d’utiliser autre chose que son offre d’infrastructure cloud Azure. Google a décrit les restrictions de licence de Microsoft comme un « web complexe » qui empêche les entreprises de diversifier leurs fournisseurs de logiciels d’entreprise.

Google a également déclaré qu’un tel contrôle représente un risque important pour la sécurité nationale et la cybersécurité. Il a mis en évidence des cyberattaques successives impliquant des produits Microsoft, dont la faille SolarWinds. Microsoft et Google ont tous deux des pratiques de cybersécurité actives qui répondent aux cybermenaces et les recherchent.

Google n’est pas étranger aux préoccupations antitrust. En janvier, le ministère américain de la Justice a déposé sa deuxième action en justice antitrust contre Google en un peu plus de deux ans, ciblant son activité publicitaire.

Le procès antérieur du département, déposé en octobre 2020 sous l’administration Trump, accusait Google d’utiliser le pouvoir de monopole pour couper la concurrence pour la recherche sur Internet par le biais d’accords d’exclusion. Cette affaire devrait être jugée en septembre.

Google fait également face à trois autres poursuites antitrust de la part de grands groupes de procureurs généraux des États, dont une axée sur ses activités publicitaires dirigée par le procureur général du Texas, Ken Paxton.

Dans sa lettre FTC, Microsoft a également allégué d’Oracle pratiques sont préjudiciables aux clients.

« Avec des accords trop complexes qui cherchent à enfermer les clients dans leurs écosystèmes », a déclaré Google, des entreprises telles que Microsoft et Oracle « forcent non seulement les clients vers un modèle de cloud monolithique, mais limitent également le choix, augmentent les coûts pour les clients et perturbent la croissance et des écosystèmes numériques florissants aux États-Unis et dans le monde. »

Dans les années 1990, Microsoft a été impliqué dans l’une des affaires antitrust les plus notoires de l’histoire des États-Unis. La société était accusé d’utiliser sa domination dans les logiciels de bureau pour pousser les consommateurs vers son navigateur Internet, tuant la concurrence de nouveaux venus tels que Netscape. Le gouvernement a gagné l’affaire, forçant finalement Microsoft à autoriser les fabricants de PC à utiliser les navigateurs d’autres sociétés.

