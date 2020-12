Seznam, la principale plate-forme de recherche sur le Web de la République tchèque, a déclaré jeudi avoir réclamé 9,072 milliards de CZK (417 millions de dollars) de dommages-intérêts à Google, alléguant que le géant américain restreignait la concurrence. Seznam a déclaré que Google avait abusé d’une position dominante sur le marché tchèque avec des systèmes d’exploitation sous licence et des magasins d’applications pour les appareils intelligents équipés du système d’exploitation Android.

Une porte-parole de Google, une unité d’Alphabet, a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter car elle n’avait pas encore reçu la réclamation. « Sur la base de la décision de la Commission européenne en 2018 qui a confirmé que Google enfreignait les règles antitrust de l’UE, nous réclamons l’indemnisation des dommages que nous avons subis en essayant de distribuer nos applications et services via des appareils mobiles avec le système d’exploitation Android », Seznam a déclaré le vice-président Pavel Zima.

Google a rejeté les affirmations selon lesquelles il favorise injustement ses propres services. Il dit que ses utilisateurs ne sont pas enfermés et que la concurrence n’est qu’à un clic sur Internet. « Android offre aux utilisateurs un choix sans précédent pour décider quelles applications ils installent, utilisent et définissent par défaut sur leurs appareils, et permet à des millions de développeurs d’applications dans le monde de créer des entreprises prospères », a déclaré Google.

Seznam a déclaré que la réclamation, basée sur la période comprise entre 2011 et 2018, avait été envoyée à Google ces derniers jours avec un délai de 30 jours et qu’elle était prête à engager des poursuites au civil. Avec une part de 25% du marché tchèque de la recherche, Seznam a déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires de 4,69 milliards de CZK en 2019 et un chiffre d’affaires cumulé de 32 milliards de CZK depuis 2011. Reuters a rapporté en novembre qu’un groupe de 165 entreprises et organismes industriels avait fait appel à l’Union européenne. les autorités antitrust à adopter une ligne plus ferme contre Google.