Une enquête menée par Markup a révélé que les annonceurs pouvaient trouver des vidéos pertinentes pour leurs annonces en utilisant des termes tels que «Les vies blanches comptent», «Toutes les vies comptent» et « pouvoir blanc. » Citant le Southern Poverty Law Center, le média a noté que certaines de ces phrases sont populaires auprès des groupes suprémacistes blancs et néo-nazis. Toute personne intéressée à utiliser le terme «puissance blanche» pour placer une annonce serait en mesure de choisir parmi 100 millions de vidéos et de chaînes YouTube liées à l’expression, a découvert le balisage.

Dans le même temps, des termes de justice sociale tels que « Les vies des Noirs comptent » et « Black Power » n’a renvoyé aucun résultat.

Google n’aurait apparemment contesté aucune des conclusions du Markup lorsqu’il a été contacté par le point de vente. Cependant, après avoir examiné la question, la société a éliminé les termes offensants de son système de ciblage publicitaire.

«Nous reconnaissons pleinement que les termes identifiés sont offensants et nuisibles et qu’ils n’auraient pas dû faire l’objet de recherches. Nos équipes ont résolu le problème et bloqué les conditions qui enfreignent nos règles d’application. « Plus tard, Google a dit au Verge lorsqu’on lui a demandé de commenter.

Le géant de la technologie a également insisté sur le fait que les termes de recherche n’avaient jamais été utilisés pour faciliter les publicités problématiques, expliquant qu’il prenait «la haine et le harcèlement très au sérieux» et qu’il avait une «stratégie d’application à plusieurs niveaux» pour se prémunir contre les contenus peu recommandables.

Mais l’interdiction de « Les vies des Noirs comptent » car un mot-clé publicitaire resterait, et Google aurait même élargi sa liste de termes interdits pour inclure «Excellence noire» et « droits civiques. »

La politique publicitaire de Google interdit aux gens d’utiliser «Identité et croyance» pour placer des publicités ciblées sur les préoccupations que ce contenu pourrait être utilisé pour « stigmatiser » autres.

Bien que Google puisse viser la neutralité en matière de publicités, il a été accusé de biais important en ce qui concerne son moteur de recherche et la conservation de contenu sur YouTube. En septembre, la société a été accusée d’avoir caché des suggestions de recherche qui jettent un regard négatif sur Black Lives Matter, même après que le mouvement de protestation ait été lié à des émeutes et à des pillages aux États-Unis.

Plus récemment, en janvier, Google a été critiqué pour avoir démarré Donald Trump à partir de YouTube, après avoir affirmé que le président pourrait potentiellement utiliser la plate-forme pour inciter à la violence. Cette décision a été condamnée par beaucoup comme un vaste dépassement du pouvoir de la Silicon Valley sur le dialogue public.

