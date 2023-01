Google accueille le Nouvel An lunaire 2023 avec l’année du lapin Doodle

Le dimanche marque le début d’une nouvelle année – le Nouvel An lunaire.

En ce jour, également connu sous le nom de Nouvel An chinois, nous disons adieu à l’Année du Tigre et accueillons l’Année du Lapin. Appelée Fête du Printemps en Chine, la fête est traditionnellement un moment pour honorer les divinités et les ancêtres.

Se joignant à la célébration de la nouvelle année lunaire, Google a créé un Doodle qui accueille l’année du lapin, le quatrième animal du zodiaque à 12 animaux. Dans les cultures asiatiques, le lapin symbolise la grâce, la beauté, la miséricorde et la chance. L’œuvre d’art Doodle est fabriquée à partir de papier pour honorer le coupeur de papier chinois Jianzhi, qui remonte au deuxième siècle.

Une légende populaire remontant à des milliers d’années prétend qu’une bête mythique émergerait au début de l’année de sous la Terre et terroriserait les villageois. Puisque la bête, Nian (chinois pour “année”), avait peur des lumières vives, des bruits forts et de la couleur rouge, ils ont été utilisés pour exiler la bête.

Alors que la nouvelle année est généralement associée à un nouveau départ dans de nombreuses cultures, le Nouvel An lunaire est considéré comme une période de retrouvailles et de renaissance, marquant la fin de l’hiver et le début du printemps. Contrairement aux jours fériés liés au calendrier grégorien solaire, le calendrier chinois traditionnel marque les jours de l’année à travers l’ancien système de calendrier chinois luni-solaire, qui base les mois sur les phases de la lune.

Les maisons sont soigneusement nettoyées pour balayer la malchance afin de faire place à la bonne chance, et les feux d’artifice éloignent les monstres maléfiques et la malchance. Les festivités durent généralement environ deux semaines et commencent par un défilé nocturne mettant en vedette des chars, des dragons, des danseurs et des musiciens.

Google se joint également à la célébration en plantant un œuf de Pâques de recherche qui déclenche un feu d’artifice sur sa page de résultats lorsque vous recherchez des termes liés au Nouvel An lunaire, y compris l’Année du lapin.

Vous pouvez souhaiter à quelqu’un un joyeux nouvel an chinois avec la salutation cantonaise “Gong hei fat choy”.