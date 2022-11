Google accueille le jour des morts avec un doodle de crânes de sucre

Le mercredi est le jour des morts, ou Día de Los Muertos, une ancienne fête célébrée au Mexique depuis des siècles qui célèbre la mort comme faisant partie du cycle de la vie, plutôt que quelque chose à craindre.

Observée tous les 2 novembre, la fête donne aux vivants une journée pour honorer et renouer avec les êtres chers décédés. Familles et amis se réunissent pour prier et se souvenir de ceux qui sont décédés et aider à soutenir leur cheminement spirituel.

Les maisons et les cimetières sont ornés d’offrandes colorées, ou des autels, décorés de soucis mexicains orange, de bougies allumées et de crânes en sucre, qui sont devenus un symbole emblématique de la fête. Google s’est joint à la célébration avec un Doodle imitant le style vibrant des crânes – des illustrations conçues à partir de vrai sucre.

Google



La fête est riche en objets apparemment quotidiens qui détiennent un symbolisme profond pour ceux qui se préparent à honorer des êtres chers décédés. On pense que le chien guide les esprits vers leur dernier lieu de repos dans l’au-delà, tandis que les bougies les guident pour visiter le pays des vivants.

On pense que les papillons monarques, qui migrent vers le Mexique chaque automne, sont des personnifications des esprits des ancêtres qui reviennent en visite. Les pétales de souci forment un chemin pour les êtres chers décédés à suivre à la maison.

Mais aucun symbole de la fête n’est peut-être aussi instantanément reconnaissable que le crâne en sucre. Habituellement faits de sucre ou de chocolat, les crânes aux couleurs vives sont un cadeau populaire pour les amis et collègues pendant les vacances. Les crânes (calaveras) sont décorés des noms des vivants afin de réserver leur place dans le monde souterrain.

El Dia de los Muertos trouve ses racines dans l’empire aztèque, mais la fête s’est répandue dans le monde entier, étant absorbée par une variété de cultures souhaitant honorer leurs morts d’une manière joyeuse plutôt que douloureuse.