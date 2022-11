Google accepte un règlement de confidentialité de 391,5 millions de dollars avec 40 États

Google a accepté de payer 391,5 millions de dollars dans un règlement de confidentialité avec 40 procureurs généraux des États sur ses pratiques de localisation, selon le ministère de la Justice de l’Oregon lundi.

L’accord est le plus grand règlement de confidentialité des consommateurs par les États de l’histoire des États-Unis. Les États ont fait valoir que le géant de la recherche avait induit les gens en erreur en leur faisant croire qu’ils avaient désactivé la collecte de données basée sur la proximité alors que l’entreprise continuait d’attribuer ces informations. Google a accepté d’améliorer ses divulgations de suivi de localisation à partir de 2023.

“Pendant des années, Google a donné la priorité au profit plutôt qu’à la vie privée de ses utilisateurs”, a déclaré la procureure générale de l’Oregon, Ellen Rosenblum, dans un communiqué. “Ils ont été astucieux et trompeurs. Les consommateurs pensaient qu’ils avaient désactivé leurs fonctionnalités de suivi de localisation sur Google, mais l’entreprise a continué à enregistrer secrètement leurs mouvements et à utiliser ces informations pour les annonceurs.”

Le responsable des communications sur les politiques de Google, José Castañeda, a déclaré : “Conformément aux améliorations que nous avons apportées ces dernières années, nous avons réglé cette enquête qui était basée sur des politiques de produits obsolètes que nous avons modifiées il y a des années.”

Le règlement intervient alors que les gouvernements du monde entier utilisent des poursuites et des lois pour freiner la Big Tech. En 2018, l’Union européenne a promulgué le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD. Plus tôt cette année, le parent de Facebook, Meta, était condamné à une amende de 400 millions de dollars pour ne pas avoir protégé la vie privée des enfants sur Instagram. Google et Meta ont également été condamnés à une amende 237 millions de dollars en France pour le suivi des utilisateurs en janvier. En Inde, Google a été frappé d’une amende de 113 millions de dollars pour ses pratiques de paiement sur l’App Store. Alors que ces amendes se sont accumulées, Google a dit plus activement il protège la vie privée des genset il a implémenté nouvelle technologie de sécurité sur son smartphone Pixel 7. Apple se présente de plus en plus comme axé sur la confidentialitébien qu’il utilise également Google comme plate-forme de recherche principale sur iPhone.

La Le ministère américain de la Justice prévoit de déposer une plainte plus tard cette année concernant la domination de la recherche de Google, et les deux L’État de Washington et Washington, DC, ont poursuivi Google en septembre sur le suivi de localisation.

Google tire principalement son argent de la vente d’annonces numériques. Pour connecter les annonceurs aux clients, il faut des informations sur l’intérêt de recherche, le comportement d’achat et l’emplacement. Google a publié un Baisse de 3 % des revenus publicitaires entre le deuxième et le troisième trimestre de cette année.

Une enquête de l’Associated Press de 2018 découvert les pratiques de suivi de Google qui a montré que l’entreprise récupérait des données même si les gens désactivaient l’historique de localisation. À l’époque, Google a déclaré qu’il informait les utilisateurs lors de la désactivation de l’historique de localisation que les données de localisation seraient toujours utilisées pour améliorer l’expérience utilisateur, par exemple lors d’une recherche ou d’un itinéraire routier.

Le règlement oblige Google à montrer aux gens plus d’informations lorsqu’ils activent ou désactivent les services de localisation, à ne pas masquer les informations concernant le suivi de la localisation et à fournir aux utilisateurs des informations détaillées sur les types de données de localisation collectées.